Prisão de Queiroz completa tempestade perfeita para Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está em meio a uma crise política Crédito: Marcos Correa/PR

Até as emas do Palácio do Alvorada sabiam que esse dia chegaria, pelos relatos de aliados do presidente. Queiroz é um nome que acompanha o noticiário desde o começo do governo, pelo explosivo elo que é entre Bolsonaro e o submundo das milícias do Rio.

O presidente é amigo de Queiroz desde 1984 e terceirizou o antigo faz-tudo para o gabinete do filho Flávio, quando o atual senador pelo Rio era um deputado estadual. O resto é história: a rachadinha, os pagamentos envolvendo a família, os movimentações suspeitas e o contato com milicianos.

Queiroz estava escondido num casa do advogado Frederico Wassef, frequentador dos palácios de Brasília - estava nesta quarta (17) na posse de Fábio Faria no Planalto. E houve batida em um escritório politico do clã em Bento Ribeiro, no Rio.

A ação coroa uma tempestade perfeita para o presidente, que vive uma crise entre Poderes desde o começo do ano, agravada pela desorientação no combate à pandemia do novo coronavírus e a bomba recessiva que se arma na economia do país.

Após um fim de semana marcado por desafios enormes do bolsonarismo aos Poderes, com a nota ameaçadora do presidente sugerindo desobediência das Forças Armadas ao Judiciário e o ataque de radicais ao prédio do Supremo, Bolsonaro colecionou reveses.

No âmbito do inquérito sobre atos antidemocráticos, foram presos radicais bolsonaristas em Brasília na segunda (15), e houve operação e quebra de sigilo bancário contra parlamentares aliados e apoiadores do presidente, na terça (16).

Na quarta, foi a vez de o Supremo confirmar a validade do inquérito das fake news , que mira o coração da comunicação bolsonarista. Enquanto isso, o governo discutia entregar uma cabeça estrelada do radicalismo, Abraham Weintraub (Educação), que está sob risco de ser preso após pedir o mesmo para ministros da corte.

Ambas as investigações desaguam, em termos de protagonistas e objetivos, na ação que analisa a cassação da chapa presidencial no Tribunal Superior Eleitoral -que já compartilha dados com o inquérito das fake news, atrás de provas de financiamento ilegal da campanha de 2018.

Essa é a tríade nuclear, do ponto de vista institucional, apontada para Bolsonaro. Agora Queiroz vem completar o quadro, o qual nunca havia deixado na realidade, lembrando o que o clã presidencial fez nos verões passados.

A depender do que for extraído do antigo braço direito, o arranjo que o presidente fez para se proteger do impeachment ao angariar apoio de partidos do centrão poderá se liquefazer de forma mais rápida do que observadores poderiam supor.

A reação inicial de aliados do presidente foi de grande apreensão, por motivos óbvios. Queiroz e as palavras associados, como milícias e caso Marielle Franco, são alguns dos maiores gatilhos de irritação de Bolsonaro.

Eles citam uma ironia adicional: a prisão de Queiroz foi executada pelo Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).

A unidade é o xodó do governador João Doria (PSDB-SP), principal adversário político de Bolsonaro em cargo executivo e seu antípoda na condução do combate à Covid-19.

Desta vez, não houve morte a ser apontada como queima de arquivo por críticos, como ocorreu no caso do miliciano Adriano da Nóbrega, outro personagem central do enredo do caso Queiroz, apanhado pela polícia baiana em fevereiro.

É na pacata cidade paulista que fica o sítio usado por Lula, que lhe rendeu uma condenação já em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro.

No caso atual, ainda que haja incertezas, mesmo auxiliares do presidente admitem que a situação se agravou bastante.