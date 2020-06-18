Prisão de Queiroz terá consequências imprevisíveis, dizem ministros do STF

Na foto, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução de TV

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acreditam que a operação policial que prendeu Fabrício Queiroz na casa de um advogado da família Bolsonaro atingiu o coração do governo e pode ter consequências imprevisíveis.

Um dos magistrados avalia que ela pode resultar até na cassação do senador Flávio Bolsonaro , caso fique configurada quebra de decoro parlamentar, por envolvimento em esquema de rachadinhas, ou tentativa de obstrução da Justiça.

O conhecido apego de Jair Bolsonaro aos filhos e a influência deles sobre o presidente podem fazer com que o presidente, por outro lado, tenha reações que agravem mais ainda a crise, na opinião de um ministro.

Bolsonaro tem feito falas dúbias em relação ao STF e ao Congresso e já participou de manifestações que pedem intervenção militar no país.

Além de representar o senador, Wassef também costuma se manifestar em nome de Jair Bolsonaro, em especial no caso da facada de que o presidente foi vítima, em 2018.