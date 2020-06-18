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Operação policial

Prisão de Queiroz terá consequências imprevisíveis, dizem ministros do STF

Um dos magistrados avalia que a operação pode resultar até na cassação do senador Flávio Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 13:01

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 13:01

Data: 19/12/2018 - Vitória - ES - Na foto, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro - Editoria: Política - Foto:
Na foto, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução de TV
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acreditam que a operação policial que prendeu Fabrício Queiroz na casa de um advogado da família Bolsonaro atingiu o coração do governo e pode ter consequências imprevisíveis.
Um dos magistrados avalia que ela pode resultar até na cassação do senador Flávio Bolsonaro, caso fique configurada quebra de decoro parlamentar, por envolvimento em esquema de rachadinhas, ou tentativa de obstrução da Justiça.
O conhecido apego de Jair Bolsonaro aos filhos e a influência deles sobre o presidente podem fazer com que o presidente, por outro lado, tenha reações que agravem mais ainda a crise, na opinião de um ministro.
Bolsonaro tem feito falas dúbias em relação ao STF e ao Congresso e já participou de manifestações que pedem intervenção militar no país.

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Queiroz foi preso na manhã desta quinta (18), na casa de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro.
Além de representar o senador, Wassef também costuma se manifestar em nome de Jair Bolsonaro, em especial no caso da facada de que o presidente foi vítima, em 2018.
Wassef dá entrevistas em que afirma não acreditar que Adélio Bispo, autor do atentado, agiu sozinho e sim por ordens de uma organização criminosa.

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