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Pronunciamento

Flávio diz que prisão de Queiroz é movimento para atacar Jair Bolsonaro

Segundo Flávio Bolsonaro, 'a verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 12:45

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 12:45

Data: 14/12/2018 - Pronunciamento de Flávio Bolsonaro nas redes sociais sobre possíveis movimentações bancárias suspeitas de seu ex-assessor. Ao lado, seu pai, Jair Bolsonaro - Editoria: Cidade - - NA
Jair e Flávio Bolsonaro Crédito: Facebook
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, se manifestou após a prisão de seu ex-assessor Fabrício Queiroz nesta quinta-feira (18), em Atibaia (SP). Queiroz estava num imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente da República, e será levado para o Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira.
"Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro", escreveu Flávio. "Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto!"
Queiroz é investigado um suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio e por lavagem de dinheiro em transações imobiliárias com valores de compra e venda fraudados. Os mandados de busca e apreensão e de prisão contra Queiroz foram expedidos pela Justiça do Rio e a prisão foi feita na Operação Anjo da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo.

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