Veja fotos e vídeo do momento da prisão de Queiroz, ex-assessor Flávio Bolsonaro

Fabrício Queiroz no momento da prisão em Atibaia, interior de São Paulo Crédito: Divulgação/Polícia Civil de SP

Em entrevista para a CNN Brasil, o delegado Nico Gonçalves, chefe do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil de São Paulo, que comandou a Operação Anjo, que prendeu o ex-assessor, afirmou que Queiroz não resistiu à prisão, levantou as mãos e disse que não estava armado. Apenas ressaltou que tinha problemas de saúde.

"Ele estava dormindo, tranquilo, se mostrou surpreso, e só falou que está com a saúde muito abalada", contou Gonçalves em outra entrevista, para a Globonews.

Queiroz estava em um imóvel do advogado Frederick Wassef, responsável pelas defesas de Flávio e do presidente Bolsonaro. Há uma placa no local com o nome do escritório do advogado.

O ex-assessor, ainda segundo o delegado, não atendeu aos chamados da polícia, que precisou arrombar a porta e cortar uma corrente para conseguir entrar no imóvel. Para os policiais, Queiroz alegou que tinha tomado remédios e, por isso, não os escutou.

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"RACHADINHA"

OPERAÇÃO ANJO