Mulher de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é alvo de mandado de prisão

Márcia trabalhou no gabinete de Flávio na Alerj entre 2007 e 2017, de acordo com o jornal O Globo. Ela foi um dos sete parentes que Queiroz emplacou na estrutura do mandato do então deputado estadual. Também foram lotados outros sete familiares dele no gabinete de Flávio desde 2007. Entre os parentes de Queiroz investigados junto com o casal estão ainda a enteada e duas filhas.