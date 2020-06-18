Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é alvo de mandado de prisão
Operação Anjo

Mulher de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é alvo de mandado de prisão

Fabrício Queiroz, foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo na manhã desta quinta-feira. Também foi expedido mandado de prisão contra Márcia Oliveira de Aguiar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 10:02

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 10:02

Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz
Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz Crédito: Reprodução Facebook
Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, é alvo de mandado de prisão na Operação Anjo, deflagrada nesta quinta-feira (18). O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo nesta manhã. As ordens de prisão foram expedidas pelo o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela não foi encontrada em seu endereço e é considerada foragida.
O casal e o senador são investigados pelo esquema da "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A prática se dá quando funcionários são coagidos a devolver parte de seus salários. O filho de Bolsonaro foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019.

ASSESSORA OU CABELEIREIRA?

Márcia trabalhou no gabinete de Flávio na Alerj entre 2007 e 2017, de acordo com o jornal O Globo. Ela foi um dos sete parentes que Queiroz emplacou na estrutura do mandato do então deputado estadual. Também foram lotados outros sete familiares dele no gabinete de Flávio desde 2007. Entre os parentes de Queiroz investigados junto com o casal estão ainda a enteada e duas filhas.
No ano passado, o jornal carioca revelou que Márcia nunca teve crachá na Assembleia e, durante um processo que ela moveu na Justiça, Márcia se declarou "cabeleireira". Nunca mencionou assessoria parlamentar.

Veja Também

MP: imóvel em que Queiroz foi preso é escritório do advogado de Flávio Bolsonaro

MPF confirma competência estadual para apurar lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados