Mulher de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é alvo de mandado de prisão

Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, é alvo de mandado de prisão na Operação Anjo, deflagrada nesta quinta-feira (18). O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo nesta manhã. As ordens de prisão foram expedidas pelo o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela não foi encontrada em seu endereço e é considerada foragida.
O casal e o senador são investigados pelo esquema da "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A prática se dá quando funcionários são coagidos a devolver parte de seus salários. O filho de Bolsonaro foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019.
ASSESSORA OU CABELEIREIRA?
Márcia trabalhou no gabinete de Flávio na Alerj entre 2007 e 2017, de acordo com o jornal O Globo. Ela foi um dos sete parentes que Queiroz emplacou na estrutura do mandato do então deputado estadual. Também foram lotados outros sete familiares dele no gabinete de Flávio desde 2007. Entre os parentes de Queiroz investigados junto com o casal estão ainda a enteada e duas filhas.
No ano passado, o jornal carioca revelou que Márcia nunca teve crachá na Assembleia e, durante um processo que ela moveu na Justiça, Márcia se declarou "cabeleireira". Nunca mencionou assessoria parlamentar.