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Palácio do Planalto

Ministro da Justiça é chamado ao Planalto após prisão de Queiroz

André Mendonça cancelou compromissos que estavam em sua agenda para se dirigir à sede do governo federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 10:55

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 10:55

André Mendonça, ex-AGU e ministro da Justiça do governo Bolsonaro
André Mendonça, ex-AGU e ministro da Justiça do governo Bolsonaro Crédito: JOSE DIAS/PR
Horas após a prisão do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e amigo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro da Justiça, André Mendonça, foi chamado ao Palácio do Planalto.
Mendonça cancelou compromissos que estavam em sua agenda para se dirigir à sede do governo federal.
Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava em um imóvel do advogado Frederick Wassef, responsável pelas defesas de Flávio e do presidente Bolsonaro.
Wassef é figura constante no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e em eventos no Palácio do Planalto.

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Queiroz é investigado por participação em suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.
"Rachadinha" é quando funcionários são coagidos a devolver parte de seus salários. O filho de Bolsonaro foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019.
A operação que prendeu Queiroz em SP foi comandada pelo delegado Nico Gonçalves, chefe do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil. Segundo ele disse à GloboNews, Queiroz estaria na casa do advogado há cerca de um ano.

Senador Flávio Bolsonaro

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