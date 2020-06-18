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Investigação

Operação Anjo, que prendeu Queiroz, mira também em servidor da Alerj

A operação está relacionada ao inquérito sobre as 'rachadinhas' no gabinete do filho do presidente Flávio Bolsonaro à época em que era deputado estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 08:47

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 08:47

O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) Fabrício Queiroz
Fabrício Queiroz é ex-assessor de Flávio Bolsonaro Crédito: SBT Jornalismo/YouTube/Reprodução
Os Ministérios Públicos do Rio e de São Paulo deflagraram na manhã desta quinta-feira (18), a operação Anjo, e prenderam o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz em Atibaia, cidade do interior de São Paulo. Além dele, a operação mira o servidor da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Matheus Azeredo Coutinho, os ex-funcionários da casa Luiza Paes Souza e Alessandra Esteve Marins e o advogado Luis Gustavo Botto Maia.
A operação está relacionada ao inquérito sobre as "rachadinhas" no gabinete do filho do presidente Flávio Bolsonaro à época em que era deputado estadual.

Senador Flávio Bolsonaro

Contra outros suspeitos de participação no esquema, a Justiça fluminense decretou medidas cautelares que incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, o comparecimento mensal em Juízo e a proibição de contato com testemunhas.
Queiroz começou a ser investigado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro após um relatório do Coaf, revelado pelo Broadcast/Estadão em dezembro de 2018, apontar movimentação atípica em sua conta de R$ 1,2 milhão. Em abril de 2019, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do seu sigilo fiscal e bancário, do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), e de outras 84 pessoas e 9 empresas entre 2007 e 2018.

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