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Candidato a prefeito

Com presença da vice-governadora, PSB confirma Bruno Lamas na Serra

A convenção da sigla no município foi realizada, na manhã deste sábado (12), em conjunto com o Democratas.  Jaqueline Moraes esteve no evento

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 15:00
Bruno Lamas (à esquerda), com a vice-governadora Jaqueline Moraes (ao centro) e a vice-prefeita Márcia Lamas
Bruno Lamas (à esquerda) com a vice-governadora Jaqueline Moraes (ao centro), e a vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas, em convenção neste sábado (12) Crédito: Divulgação / PSB
O PSB confirmou o deputado estadual Bruno Lamas como candidato a prefeito da Serra pelo partido. A convenção da sigla no município foi realizada na manhã deste sábado (12), em uma casa de shows no bairro Jardim Limoeiro, em conjunto com o Democratas. A chapa ainda não anunciou o vice, o que deve acontecer nos próximos dias após o fechamento da aliança com outros partidos.
No evento, estiveram presentes lideranças do PSB, como a vice-governadora Jaqueline Moraes; a presidente da sigla no município e mãe de Bruno, Márcia Lamas; o candidato do partido a prefeito de Vitória, Sérgio Sá; o presidente do PSB no Espírito Santo, Alberto Gavini; além de representantes de legendas que formam a base de apoio à candidatura do socialista: Democratas, Avante e PV.
Apoiadores como o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) e a deputada federal Norma Ayub (DEM) enviaram vídeos. Os parlamentares não estiveram presentes ao evento por conta da pandemia do novo coronavírus, segundo a assessoria do PSB.

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O CANDIDATO

Bruno Lamas tem 43 anos, é casado e pai de dois filhos. Criado em Jacaraípe, já foi vereador da Serra por três mandatos, secretário de Estado do governo Renato Casagrande e atualmente está no segundo mandato como deputado estadual.
Lamas destacou como pontos principais do projeto político a necessidade de adotar uma gestão mais moderna e o cuidado com a população mais carente.
Queremos o novo, mas com segurança. Serra é administrada por quatro pessoas desde a década de 70. Queremos uma gestão mais moderna, inteligente, com inovação e tecnologia. A máquina da prefeitura ainda é atrasada, e isso impede a atração de novos empreendimentos. Outro ponto forte é cuidar das pessoas. A Serra tem 30% do PIB estadual, mas uma renda per capita muito baixa. Precisamos de inclusão social, destacou.
No evento, o partido também lançou os candidatos a vereador no município. Na Serra, o PSB terá 24 candidatos a vaga no legislativo municipal, sendo nove mulheres e 13 homens. Já o Democratas, que realizou a convenção no mesmo local, anunciou 25 candidatos a vereador, sendo nove mulheres e 16 homens.

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