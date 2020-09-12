Com presença da vice-governadora, PSB confirma Bruno Lamas na Serra

Bruno Lamas (à esquerda) com a vice-governadora Jaqueline Moraes (ao centro), e a vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas, em convenção neste sábado (12) Crédito: Divulgação / PSB

deputado estadual Bruno Lamas como candidato a prefeito da O PSB confirmou ocomo candidato a prefeito da Serra pelo partido. A convenção da sigla no município foi realizada na manhã deste sábado (12), em uma casa de shows no bairro Jardim Limoeiro, em conjunto com o Democratas. A chapa ainda não anunciou o vice, o que deve acontecer nos próximos dias após o fechamento da aliança com outros partidos.

No evento, estiveram presentes lideranças do PSB, como a vice-governadora Jaqueline Moraes ; a presidente da sigla no município e mãe de Bruno, Márcia Lamas; o candidato do partido a prefeito de Vitória, Sérgio Sá; o presidente do PSB no Espírito Santo, Alberto Gavini; além de representantes de legendas que formam a base de apoio à candidatura do socialista: Democratas, Avante e PV.

Apoiadores como o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) e a deputada federal Norma Ayub (DEM) enviaram vídeos. Os parlamentares não estiveram presentes ao evento por conta da pandemia do novo coronavírus, segundo a assessoria do PSB.

O CANDIDATO

Bruno Lamas tem 43 anos, é casado e pai de dois filhos. Criado em Jacaraípe, já foi vereador da Serra por três mandatos, secretário de Estado do governo Renato Casagrande e atualmente está no segundo mandato como deputado estadual.

Lamas destacou como pontos principais do projeto político a necessidade de adotar uma gestão mais moderna e o cuidado com a população mais carente.

Queremos o novo, mas com segurança. Serra é administrada por quatro pessoas desde a década de 70. Queremos uma gestão mais moderna, inteligente, com inovação e tecnologia. A máquina da prefeitura ainda é atrasada, e isso impede a atração de novos empreendimentos. Outro ponto forte é cuidar das pessoas. A Serra tem 30% do PIB estadual, mas uma renda per capita muito baixa. Precisamos de inclusão social, destacou.