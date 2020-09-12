PSDB confirma Vandinho Leite como candidato a prefeito da Serra

Vandinho Leite foi confirmado como candidato do PSDB à prefeitura da Serra Crédito: Divulgação / PSDB

O deputado estadual Vandinho Leite foi confirmado como candidato a prefeito da Serra pelo PSDB . A convenção do partido no município foi realizada na manhã deste sábado (12), em conjunto com o PMB. A sigla ainda não anunciou o vice da chapa, o que deve ocorrer até o dia 17, segundo o presidente municipal da sigla, Saulo Dias.

No evento, estiveram presentes lideranças do PSDB, como o vice-presidente estadual da sigla e ex-deputado federal, César Colnago, e Neuzinha de Oliveira, pré-candidata a prefeita de Vitória e presidente do partido na Capital. Também havia lideranças do PMB.

Os deputados estaduais Capitão Assumção (Patriota) e Torino Marques (PSL), e o presidente da Câmara Municipal da Serra, Rodrigo Caldeira (PRTB), também estiveram na convenção. Além disso, o ex-deputado federal Carlos Manato enviou um vídeo demonstrando apoio à candidatura de Vandinho para a Prefeitura da Serra.

O CANDIDATO

Vandinho Leite tem 42 anos. Já foi vereador da Serra, secretário de Estado por duas vezes e, hoje, está no terceiro mandato como deputado estadual. Depois de ser vice na chapa de Sérgio Vidigal (PDT), derrotada nas eleições de 2016, Vandinho busca pela primeira vez a cadeira do Executivo municipal, agora como adversário do antigo colega de chapa.

Ao falar sobre o projeto político para a cidade, Vandinho destacou a necessidade de melhorias na educação, com a busca por uma melhor colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); na saúde, com a informatização do atendimento e maior acolhimento da população pobre da cidade; e da segurança, com a criação de um Centro de Operações para a Guarda Municipal da Serra.

"Em todas essas áreas, a Serra não é referência. Vamos mudar isso e colocar a Serra em primeiro lugar", ressaltou, em seu discurso.

ALIANÇAS

Sobre alianças com outras siglas, Vandinho afirmou que está em diálogo com cinco partidos, e que as definições se darão nos próximos dias. Questionado se entre eles está o Republicanos, do deputado federal Amaro Neto, inicialmente cotado como pré-candidato a prefeito da Serra, posto depois descartado , Vandinho afirmou que não há conversas. "O Republicanos declarou apoio a outro candidato já. Então esse ponto aí está posto."

Segundo o presidente do PSDB no município, Saulo Dias, o partido fechará as parcerias ao longo da próxima semana. "Até o dia 17, vamos acertar as alianças com os demais partidos e também definir o vice. A chapa não será puro-sangue, o vice será de outra sigla", explicou.

No evento, os partidos também lançaram os candidatos a vereador no município. Tanto o PSDB quanto o PMB anunciaram 35 candidatos cada, sendo as chapas formadas por 24 homens e 11 mulheres nos dois partidos.

AGLOMERAÇÃO

Trecho de vídeo enviado por internauta mostra pessoas sentadas, mas outras em pé e aglomeradas Crédito: Internauta

Em um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta, é possível ver muitas pessoas no local onde foi realizada a convenção, em uma área de eventos no bairro Chácara Parreiral. Nas imagens, as pessoas estão com máscaras, algumas sentadas em cadeiras com distanciamento, mas outras estão em pé e aglomeradas.