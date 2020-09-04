Casagrande: 'Candidato que não se viabiliza pode fazer reflexão'

Renato Casagrande: "A regra é a não participação, mas toda regra tem exceção" Crédito: Hélio Filho/Secom

Quando questionado se o partido poderia retirar alguma candidatura em nome da governabilidade, Casagrande respondeu que não caberia aos dirigentes retirar o direito de alguém disputar a eleição, mas sinalizou que o PSB não vai bancar candidaturas a qualquer preço.

"Quem está no governo tem que considerar isso (as candidaturas de partidos aliados), é preciso considerar aqueles que estão colaborando com o governo", afirmou. Mas, afinal, o partido retiraria alguma candidatura para que a disputa municipal não atrapalhe o governo estadual? "Quem retira ou não é se a pessoa tem viabilidade eleitoral. Se não tiver, ele pode fazer essa reflexão. Essa é uma decisão de cada partido e de cada candidato", respondeu.

O governador contou que "a regra" nesta eleição é não interferir nas disputas municipais, mas reforçou que "toda regra tem suas exceções". Ele não descartou subir em palanques, sejam eles virtuais  como lives  ou físicos, mas que isso só aconteceria ao longo da campanha. Mais uma vez, Casagrande disse que se posicionaria caso identificasse uma candidatura que representasse risco à democracia.

"Não pretendo participar (da campanha eleitoral), só participarei em um ou outro local, se for necessário. A regra é a não participação, mas toda regra tem exceção. No governo, não posso ter comportamento de dirigente partidário, como governador eu tenho que manter relação com todos que são aliados" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O PSB NA GRANDE VITÓRIA

Casagrande escolheu Marcelo, um dos mais experientes aliados do governo na Assembleia, para analisar o cenário de Cariacica. Nas últimas semanas, ele tem sinalizado apoio ao também deputado estadual Euclério Sampaio (DEM).