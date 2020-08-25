Max Filho diz que pode tentar reeleição para evitar 'retrocesso'

Max Filho, prefeito de Vila Velha, pode tentar reeleição Crédito: Arquivo

Ainda escondendo o jogo sobre seus planos eleitorais, o prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB) , tenta desconversar quando questionado sobre reeleição. Sou um cidadão, posso votar e posso ser votado, afirma. Ele diz, no entanto, que uma possível ameaça ao que foi construído no mandato atual deve empurrá-lo para a disputa.

Temos projetos ganhando grau de maturação grande. Não gostaria que nossos projetos caíssem na mão de alguém que possa destruí-los. Se for representar risco de retrocesso para Vila Velha, me coloco à disposição", comenta, sem, contudo, citar quem viria a ser uma ameaça.

Max Filho é o único prefeito da Grande Vitória que pode tentar a reeleição, pois não está no segundo mandato consecutivo. Nesta semana ele vai começar a dar os primeiros passos no processo eleitoral, ao menos oficialmente.

Max já tem reuniões marcadas com algumas siglas, entre elas o PSB, do governador Renato Casagrande , do qual ele não esconde querer apoio.

"Nós construímos uma relação de parceria político e administrativa muito interessante com o governador Renato Casagrande. Isso segue firme e intocável. Mas se além disso pudermos fazer uma aliança de ordem eleitoral com o PSB, será muito bom" Max Filho (PSDB) - Prefeito de Vila Velha

PRÉ-CANIDATOS SE MOVIMENTAM

Correndo pelas beiradas, um pré-candidato que ainda não se diz pré-candidato, mas que já tem vivido uma fase de pré-campanha, visitando bairros de Vila Velha e conversando com moradores: o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges . Ainda sem filiação, já que tem a prerrogativa, por ser militar, de poder se filiar até 26 de setembro, ele tem sido disputado por dois partidos: Avante e PL.

As conversas com o PL, de Magno Malta, estão bem avançadas e, nos bastidores, há quem afirme que o coronel vai ser realmente candidato pela sigla. Mas o militar deve guardar essa informação até a data final. "Estou vendo se há chances reais de colocar nosso projeto em Vila Velha. Se eu perceber que é possível, lançarei minha candidatura e só depois devo pensar no partido", disse.

Ao contrário de Coronel Wagner, Amarildo Lovato (PSL), pré-candidato a prefeito, já tem a candidatura bem definida. O partido vai vir com uma chapa puro-sangue e já tem um vice: "Vai ser um militar", adianta Lovato. O nome será anunciado na próxima segunda-feira (31), quando deve ocorrer a convenção do partido em Vila Velha.

Hudson Leal (Republicanos ), também já está se articulando para a escolha de um vice. "Fiz proposta para o DEM, mas outros partidos fizeram também, tem que ser algo bem acordado, estamos analisando", declarou.

Ricardo Chiabai (Cidadania), Arnaldinho Borgo (Podemos) , Rafael Favatto (Patriota) têm tido uma agenda de reuniões para definir alianças. A maioria ainda não definiu a data das convenções, que devem acontecer bem próximo do prazo final, 15 de setembro.

O Novo, que tem Dalton Moraes como pré-candidato, também tem se articulado no município, apesar de descartar muitas alianças partidárias. A convenção do partido será realizada no dia 3 de setembro.