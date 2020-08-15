Como a desistência de Amaro influencia a eleição em Vila Velha?

Da esquerda para a direita: Hudson Leal, Amaro Neto e Neucimar Fraga Crédito: Agência Câmara e Facebook / Montagem de Vitor Vogas

Na segunda cidade mais populosa do Estado (atrás justamente da Serra), o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) fica bem mais à vontade, com o recuo de Amaro, para não ser candidato a prefeito e compor de fato uma aliança com o deputado estadual Hércules Silveira (MDB), já anunciada por ambos.

O nosso raciocínio é muito simples: Neucimar é o 1º suplente, na Câmara Federal, dos deputados Norma Ayub (DEM) e Sérgio Vidigal (PDT). E a chave está no pedetista.

Neucimar está ali, com o terno de deputado já vestido e a pasta já na mão, só esperando abrir-se a brecha para ele voltar a ingressar na Câmara. Para isso, precisa que Vidigal se eleja prefeito da Serra ou que Norma se torne prefeita de Marataízes. Se um dos dois levar nos respectivos municípios, Neucimar herda a vaga na Câmara.

Pois então: com Amaro fora do páreo nesta eleição, em tese aumentam as chances de Vidigal voltar à Prefeitura da Serra, liberando para Neucimar uma vaga na Câmara Federal. E é isso que deixa Neucimar mais à vontade para se abster de concorrer novamente à Prefeitura de Vila Velha.

HUDSON LEAL GANHA FORÇA NO PROCESSO

Ainda no capítulo “rebatimentos em Vila Velha”, é preciso dizer que a desistência de Amaro na Serra torna ainda mais viável e plausível a candidatura do deputado estadual Hudson Leal a prefeito canela-verde.

Hudson é correligionário de Amaro no Republicanos. Como ponderamos aqui mais de uma vez, a candidatura dele em Vila Velha, por mais resoluto que ele esteja desde o início, poderia perder força ou até ser removida em função da chamada “lei da reciprocidade”.

Na Grande Vitória, o Republicanos já tem pré-candidato a prefeito de Vitória, com Lorenzo Pazolini . Se Amaro fosse candidato a prefeito da Serra, seriam dois candidatos a prefeito considerados muito competitivos em dois municípios da região. Manter ainda um terceiro (no caso, Hudson) poderia ser difícil na medida em que poderia dificultar alianças do Republicanos em favor de Pazolini e de Amaro nos respectivos municípios.

Afinal, nesta fase de definições de alianças entre os dirigentes partidários, prevalecem com frequência acordos baseados em contrapartidas (a “lei da reciprocidade”): “Meu partido apoia o seu candidato na cidade A, desde que o seu partido apoie o meu candidato na cidade B".