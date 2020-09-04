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Eleições 2020

Candidato de Audifax a prefeito da Serra começa a se apresentar ao povo

Ainda pouco conhecido pelo eleitorado, vereador Fábio Duarte (Rede) começa a divulgar uma série de vídeos produzidos pela marqueteira Jane Mary Abreu, enfatizando Deus, família, emoção e superação pessoal

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:05

Públicado em 

04 set 2020 às 16:05
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Cena inicial do primeiro vídeo da campanha de apresentação de Fábio Duarte aos eleitores
Cena inicial do primeiro vídeo da campanha de apresentação de Fábio Duarte aos eleitores Crédito: Reprodução: Facebook de Fábio Duarte
Sentimentalismo exacerbado, ênfase no fator emocional, história de superação pessoal, Deus, amor, família reunida... Está tudo ali. Nem seria preciso perguntar, mas o pré-candidato confirma: com um estilo muito característico, a renomada marqueteira Jane Mary Abreu é quem está assinando a campanha a prefeito da Serra do vereador Fábio Duarte, que vem para essa disputa com o apoio de Audifax Barcelos e filiado ao partido dele, a Rede Sustentabilidade.
Desde 2016, quando assumiu a periclitante campanha do prefeito à reeleição na virada do 1º para o 2º turno, Jane Mary responde pela assessoria de marketing do próprio Audifax e é quem cuida da imagem do prefeito da Serra. Agora, começa a disponibilizar os seus serviços ao mais novo pupilo de Audifax, líder do prefeito na Câmara da Serra na reta final do mandato e ainda muito pouco conhecido pela população serrana.
A aposta do prefeito é ousada. Numa eleição majoritária em um colégio eleitoral enorme (o maior do Estado) e com um páreo muito duro pela frente (contra políticos tradicionais como Sérgio Vidigal e companhia), não há tempo a perder para começar a apresentar e divulgar o candidato do prefeito aos eleitores. E é aí que entra Jane Mary, com o toque clássico da marqueteira.
A peça publicitária citada na abertura deste texto é o primeiro vídeo de uma série que visa exatamente começar a apresentar o pré-candidato ao grande público, com a ajuda das redes sociais. Justamente por ele ainda ser bem pouco conhecido, a opção estratégica da equipe de marketing é, visivelmente, iniciar a abordagem da maneira mais pessoal e “familiar” possível, falando do homem Fábio Duarte, do pai de família etc., antes de começarem a falar do vereador, do político e do candidato de Audifax à sucessão. Na legenda, o vereador é apresentado como Fábio, sem o sobrenome.
E é assim que, logo no início do vídeo de dois minutos, ouvimos a frase: “Vida tranquila em família é uma coisa que o Fábio preza muito.” Em seguida, passa-se a uma história de superação pessoal e familiar, na qual ganha imediato protagonismo a mulher de Fábio Duarte, Andréa (pré-candidata a primeira-dama da Serra).
Ficamos sabendo, então, que Fábio “foi vítima de violência doméstica na infância”. Já adulto, conheceu Andréa, os dois se apaixonaram e constituíram família. Queriam desde sempre ter filhos, mas o médico disse que ela jamais poderia engravidar. Cogitaram recorrer à inseminação artificial, porém, relata Fábio, “era uma fortuna pra gente”. “Mas eu não desanimei”, continua o vereador. “Preferi ouvir o médico dos médicos. E, assim, Deus fez o milagre.”
Nessa deixa, o locutor reassume, com um texto coberto por imagens do casal com a filharada em volta da mesa de jantar (quatro crianças, duas de cada sexo), enquanto Andréa serve a refeição: “E hoje a casa vive cheia. O almoço de domingo sempre tem macarronada com ovo e amor... muito amor”.

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Na sequência, a própria Andréa ganha os holofotes, definindo assim sua relação com o marido e pré-candidato: “Eu e o Fábio somos que nem queijo e goiabada: um completa o outro”.
Por fim, entra o slogan da campanha, o qual derruba qualquer resquício de dúvida quanto à “pegada” escolhida: “Fábio é gente de verdade”. Nas redes sociais, o vídeo é intitulado com a frase “É maravilhoso poder amar e ser amado”
Para reforçar ainda mais o lado “paizão”, o vereador aparece vendo TV com a esposa e os filhos no sofá da sala, dando banho no cãozinho com os seus dois meninos, entre outras situações cotidianas do lar.
Já para enfatizar a dimensão religiosa (à qual o eleitorado serrano é sempre particularmente sensível), além da menção ao “médico dos médicos” e do “milagre de Deus”, o pré-candidato nos conta que foi a mulher quem o levou para a igreja (não informa qual): “Através da Andréa, Deus mudou a minha história.” Na parede da sala do almoço dominical, bem atrás de Fábio à cabeceira da mesa, vê-se uma inscrição enorme louvando Jesus Cristo, no lugar de quadros e enfeites.

"FAMÍLIA" EM PRIMEIRO LUGAR

No discurso de Fábio, da esposa e do locutor, a palavra “família” aparece sete vezes. Lembrando: em dois minutinhos de vídeo.

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“Iniciamos com uns banners. Agora vamos apresentar a minha história para que a cidade conheça. Uma série de vídeos contarão a minha história. Cada vídeo contará parte dela”, explica Fábio Duarte.

CONVENÇÃO DO PATRIOTA NA SERRA: AGLOMERAÇÃO

Falando em Fábio Duarte, o Patriota, que o apoia, realizou a sua convenção na Serra na última terça-feira (1º). Na foto, em primeiro plano, vê-se o deputado estadual Rafael Favatto, presidente regional do partido, além de Fábio Duarte e Audifax. Mas o que chama mais a atenção mesmo é o fundo: deem só uma olhada na quantidade de militantes e apoiadores, mais aglomerados do que “macarrão com ovo”. Se continuar assim, vamos mal...
Convenção do Patriota na Serra, realizada em 01/09/2020
Convenção do Patriota na Serra, realizada em 01/09/2020 Crédito: Patriota
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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