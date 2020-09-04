Candidato de Audifax a prefeito da Serra começa a se apresentar ao povo

Cena inicial do primeiro vídeo da campanha de apresentação de Fábio Duarte aos eleitores Crédito: Reprodução: Facebook de Fábio Duarte

Jane Mary Abreu é quem está assinando a campanha a prefeito da Serra do vereador Fábio Duarte, que vem para essa disputa com o apoio de Sentimentalismo exacerbado, ênfase no fator emocional, história de superação pessoal, Deus, amor, família reunida... Está tudo ali. Nem seria preciso perguntar, mas o pré-candidato confirma: com um estilo muito característico, a renomada marqueteiraé quem está assinando a campanha a prefeito da Serra do vereador, que vem para essa disputa com o apoio de Audifax Barcelos e filiado ao partido dele, a Rede Sustentabilidade.

Desde 2016, quando assumiu a periclitante campanha do prefeito à reeleição na virada do 1º para o 2º turno, Jane Mary responde pela assessoria de marketing do próprio Audifax e é quem cuida da imagem do prefeito da Serra. Agora, começa a disponibilizar os seus serviços ao mais novo pupilo de Audifax, líder do prefeito na Câmara da Serra na reta final do mandato e ainda muito pouco conhecido pela população serrana.

A aposta do prefeito é ousada. Numa eleição majoritária em um colégio eleitoral enorme (o maior do Estado) e com um páreo muito duro pela frente ( contra políticos tradicionais como Sérgio Vidigal e companhia ), não há tempo a perder para começar a apresentar e divulgar o candidato do prefeito aos eleitores. E é aí que entra Jane Mary, com o toque clássico da marqueteira.

A peça publicitária citada na abertura deste texto é o primeiro vídeo de uma série que visa exatamente começar a apresentar o pré-candidato ao grande público, com a ajuda das redes sociais. Justamente por ele ainda ser bem pouco conhecido, a opção estratégica da equipe de marketing é, visivelmente, iniciar a abordagem da maneira mais pessoal e “familiar” possível, falando do homem Fábio Duarte, do pai de família etc., antes de começarem a falar do vereador, do político e do candidato de Audifax à sucessão. Na legenda, o vereador é apresentado como Fábio, sem o sobrenome.

E é assim que, logo no início do vídeo de dois minutos, ouvimos a frase: “Vida tranquila em família é uma coisa que o Fábio preza muito.” Em seguida, passa-se a uma história de superação pessoal e familiar, na qual ganha imediato protagonismo a mulher de Fábio Duarte, Andréa (pré-candidata a primeira-dama da Serra).

Ficamos sabendo, então, que Fábio “foi vítima de violência doméstica na infância”. Já adulto, conheceu Andréa, os dois se apaixonaram e constituíram família. Queriam desde sempre ter filhos, mas o médico disse que ela jamais poderia engravidar. Cogitaram recorrer à inseminação artificial, porém, relata Fábio, “era uma fortuna pra gente”. “Mas eu não desanimei”, continua o vereador. “Preferi ouvir o médico dos médicos. E, assim, Deus fez o milagre.”

Nessa deixa, o locutor reassume, com um texto coberto por imagens do casal com a filharada em volta da mesa de jantar (quatro crianças, duas de cada sexo), enquanto Andréa serve a refeição: “E hoje a casa vive cheia. O almoço de domingo sempre tem macarronada com ovo e amor... muito amor”.

Na sequência, a própria Andréa ganha os holofotes, definindo assim sua relação com o marido e pré-candidato: “Eu e o Fábio somos que nem queijo e goiabada: um completa o outro”.

Por fim, entra o slogan da campanha, o qual derruba qualquer resquício de dúvida quanto à “pegada” escolhida: “Fábio é gente de verdade”. Nas redes sociais, o vídeo é intitulado com a frase “É maravilhoso poder amar e ser amado”

Para reforçar ainda mais o lado “paizão”, o vereador aparece vendo TV com a esposa e os filhos no sofá da sala, dando banho no cãozinho com os seus dois meninos, entre outras situações cotidianas do lar.

Já para enfatizar a dimensão religiosa (à qual o eleitorado serrano é sempre particularmente sensível), além da menção ao “médico dos médicos” e do “milagre de Deus”, o pré-candidato nos conta que foi a mulher quem o levou para a igreja (não informa qual): “Através da Andréa, Deus mudou a minha história.” Na parede da sala do almoço dominical, bem atrás de Fábio à cabeceira da mesa, vê-se uma inscrição enorme louvando Jesus Cristo, no lugar de quadros e enfeites.

"FAMÍLIA" EM PRIMEIRO LUGAR

No discurso de Fábio, da esposa e do locutor, a palavra “família” aparece sete vezes. Lembrando: em dois minutinhos de vídeo.

FALA, CANDIDATO!

“Iniciamos com uns banners. Agora vamos apresentar a minha história para que a cidade conheça. Uma série de vídeos contarão a minha história. Cada vídeo contará parte dela”, explica Fábio Duarte.

CONVENÇÃO DO PATRIOTA NA SERRA: AGLOMERAÇÃO

Falando em Fábio Duarte, o Patriota, que o apoia, realizou a sua convenção na Serra na última terça-feira (1º). Na foto, em primeiro plano, vê-se o deputado estadual Rafael Favatto, presidente regional do partido, além de Fábio Duarte e Audifax. Mas o que chama mais a atenção mesmo é o fundo: deem só uma olhada na quantidade de militantes e apoiadores, mais aglomerados do que “macarrão com ovo”. Se continuar assim, vamos mal...