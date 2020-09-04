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Candidato a prefeito

Patriota lança Favatto, que não descarta aliança com Hércules em Vila Velha

Candidatura do deputado estadual à Prefeitura de Vila Velha foi confirmada durante convenção e contou com presença de lideranças políticas de outros partidos. Vice pode vir do PTB

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 08:25
Doutor Hércules, Capitão Assumção e subtenente Assis compareceram a convenção
O deputado estadual Rafael Favatto, de azul, foi confirmado candidato a prefeito de Vila Velha pelo Patriota. Convenção municipal foi realizada presencialmente.  De camisa branca está o também deputado Capitão Assumção, do mesmo partido Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa
O Patriota confirmou o nome do deputado estadual Rafael Favatto como candidato a prefeito de Vila Velha. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (2) durante convenção presencial do partido, e contou com a presença de outro pré-candidato, Doutor Hércules (MDB), com quem Favatto não descarta uma aliança. 
A convenção foi realizada no ginásio do clube Arci, no Ibes. Segundo Favatto, foi seguido o protocolo de segurança. Contudo, em alguns momentos nem todos estavam usando máscaras e chegaram a se aglomerar para tirar fotos. 
No encontro, além do nome do candidato a prefeito, o partido também anunciou a chapa completa de vereadores, com 26 candidatos: 17 homens e oito mulheres.
Rafael Favatto é médico, presidente estadual do Patriota e está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Em 2016, ele foi candidato a prefeito de Vila Velha e obteve 7,74% dos votos válidos no primeiro turno.
O lançamento do nome dele pelo Partido contou com a participação de lideranças políticas e de pré-candidatos a prefeito na Grande Vitória. Além de Hércules, estava lá o também deputado estadual Capitão Assumção, pré-candidato do Patriota à Prefeitura de Vitória, e Subtenente Assis (PTB), pré-candidato em Cariacica.
Convenção realizada de forma presencial
Convenção do Patriota em Vila Velha contou com a presença de Doutor Hércules, pré-candidato a prefeito no município pelo MDB Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa
Para Favatto, Hércules parece ser visto mais como um aliado do que um adversário. Ele disse que tem mantido conversas com o pré-candidato e não descartou apoiar a candidatura dele pelo MDB.
"Hoje, somos duas candidaturas independentes em Vila Velha, mas brigamos pelo município e não um com o outro. Pode surgir, sim, uma aliança com o Hércules. Ele é um dos nossos apoiadores e estamos conversando"
Rafael Favatto - Deputado estadual e candidato a prefeito de Vila Velha
"Agora é o momento que o partido vai começar a trabalhar as alianças, vamos criar uma comissão para isso. Nada está descartado", comentou.
Outra aliança que pode ser formada é com o PTB, do Subtenente Assis. De acordo com Favatto, o apoio entre os partidos pode ser firmado por meio de um vice: "O Assis deve indicar um vice para a gente. Ainda não temos um nome, mas deve ser um militar", disse.
A aliança do PTB com o Patriota em Vila Velha poderia ocasionar uma dobradinha, já que, em Vitória, o partido de Assis fechou apoio a Assumção

ENCONTRO

A convenção é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Neste ano, pode ser feita de forma virtual, devido à pandemia de Covid-19.
O lançamento dos nomes, contudo, não quer dizer que eles serão candidatos. Mesmo após registrados, pode haver desistência.

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