Patriota lança Favatto, que não descarta aliança com Hércules em Vila Velha

O deputado estadual Rafael Favatto, de azul, foi confirmado candidato a prefeito de Vila Velha pelo Patriota. Convenção municipal foi realizada presencialmente. De camisa branca está o também deputado Capitão Assumção, do mesmo partido Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Patriota confirmou o nome do deputado estadual Rafael Favatto como candidato a prefeito de Vila Velha . O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (2) durante convenção presencial do partido, e contou com a presença de outro pré-candidato, Doutor Hércules (MDB), com quem Favatto não descarta uma aliança.

A convenção foi realizada no ginásio do clube Arci, no Ibes. Segundo Favatto, foi seguido o protocolo de segurança. Contudo, em alguns momentos nem todos estavam usando máscaras e chegaram a se aglomerar para tirar fotos.

No encontro, além do nome do candidato a prefeito, o partido também anunciou a chapa completa de vereadores, com 26 candidatos: 17 homens e oito mulheres.

Rafael Favatto é médico, presidente estadual do Patriota e está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Em 2016, ele foi candidato a prefeito de Vila Velha e obteve 7,74% dos votos válidos no primeiro turno.

O lançamento do nome dele pelo Partido contou com a participação de lideranças políticas e de pré-candidatos a prefeito na Grande Vitória. Além de Hércules, estava lá o também deputado estadual Capitão Assumção, pré-candidato do Patriota à Prefeitura de Vitória, e Subtenente Assis (PTB), pré-candidato em Cariacica.

Convenção do Patriota em Vila Velha contou com a presença de Doutor Hércules, pré-candidato a prefeito no município pelo MDB Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para Favatto, Hércules parece ser visto mais como um aliado do que um adversário. Ele disse que tem mantido conversas com o pré-candidato e não descartou apoiar a candidatura dele pelo MDB.

"Hoje, somos duas candidaturas independentes em Vila Velha, mas brigamos pelo município e não um com o outro. Pode surgir, sim, uma aliança com o Hércules. Ele é um dos nossos apoiadores e estamos conversando" Rafael Favatto - Deputado estadual e candidato a prefeito de Vila Velha

"Agora é o momento que o partido vai começar a trabalhar as alianças, vamos criar uma comissão para isso. Nada está descartado", comentou.

Outra aliança que pode ser formada é com o PTB, do Subtenente Assis. De acordo com Favatto, o apoio entre os partidos pode ser firmado por meio de um vice: "O Assis deve indicar um vice para a gente. Ainda não temos um nome, mas deve ser um militar", disse.

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