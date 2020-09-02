PTB selou apoio a Assumção em reunião com dirigente nacional

Fabrício Gandini e Capitão Assumção Crédito: Tati Beling e Lissa de Paula (Ales) / Montagem de Vitor Vogas

PTB, que esteve a um passo de firmar aliança com o deputado estadual , que esteve a um passo de firmar aliança com o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), deu meia-volta, caminhou na direção de Capitão Assumção e vai mesmo apoiar o deputado estadual do Patriota na eleição à Prefeitura de Vitória . E a costura, que só depende de um último nó para ser anunciada, contou com a agulha de um dirigente nacional.

O secretário-geral do partido, Norberto Martins, esteve em Vitória como emissário de Roberto Jefferson, presidente nacional da sigla, e resolveu tudo diretamente com o presidente municipal do PTB, Anderson Goggi. Os dois se reuniram pessoalmente para alinhar as novas diretrizes eleitorais em Vitória.

O próprio Assumção participou do fim dessa reunião, assim como o subtenente do Corpo de Bombeiros Sérgio Lopes de Assis, pré-candidato a prefeito de Cariacica – que, também como resultado desse encontro, anunciou a decisão de concorrer pelo PTB.

Em sua passagem por Vitória, Norberto deu à direção municipal do PTB o direcionamento ditado do andar de cima por Jefferson, ratificando que, na capital capixaba, a direção nacional do partido prefere que o PTB marche com Capitão Assumção, por ser ele um representante acabado do bolsonarismo que agora, por vontade de Jefferson, a tradicional sigla do Centrão passa a incorporar.

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira (31), num endereço da Rua da Grécia, em Barro Vermelho, a mudança de planos já foi comunicada por Goggi aos mais de 20 pré-candidatos a vereador de Vitória que disputarão a eleição proporcional na chapa do PTB. Dessa reunião também participou Fabrício Gandini, que, como confirma o próprio Goggi, teve atuação direta e determinante na construção da chapa – visando, naturalmente, a obter em troca o apoio de todos eles na eleição majoritária.

Por esse motivo, na mesma reunião, os pré-candidatos a vereador foram liberados para fazerem campanha casada com Gandini, em favor do candidato a prefeito apoiado pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania), ainda que, formalmente, o PTB esteja coligado com o Patriota de Assumção.

Por sua vez, o deputado do Cidadania foi ao encontro determinado a segurar a “sua” chapa. Aos pré-candidatos petebistas, afirmou que, independentemente da decisão da nacional do PTB, conta com o apoio de cada um deles e, por sua vez, os apoiará (o que normalmente, na prática, significa ajuda com recursos mínimos para eles produzirem material de campanha, além de caminhadas conjuntas nas comunidades etc.). “Lei da retribuição”, “uma mão lava a outra” etc. etc.

Assim, mesmo com a “meia-volta, volver” e a nova marcha do PTB em direção a Assumção, Gandini e a chapa petebista de vereadores continuarão se apoiando mutuamente, respeitando o acordo de reciprocidade firmado há meses, durante a montagem da chapa (o PTB quer eleger dois vereadores em Vitória). Goggi vinha há cerca de um ano negociando esse arranjo com Gandini. Este perde o tempo de TV, mas mantém o apoio dos mais de 20 pré-candidatos, importantes como multiplicadores nas respectivas comunidades. Funcionam como uma rede de cabos eleitorais pela cidade.

Tudo isso deverá ser oficializado na convenção municipal do PTB, marcada para o dia 14.

Parece (e é) uma situação esquizofrênica, mas situações como essa são muito mais comuns na política brasileira do que supõe a vã filosofia do nosso incauto eleitorado, preocupado com outras questões bem mais prementes e à margem de todos esses arranjos e negociações que, no fim das contas, ajudam a definir resultados eleitorais (tanto quanto o próprio eleitor, sem que ele nem sequer desconfie disso). Eis um exemplo acabado da realpolitik brasileira. “A política como ela é”.

E é assim que é, na prática.

REGISTRO ESPÚRIO

Só a título de registro: o Norberto Martins que veio acertar toda a nova situação com a direção do PTB em Vitória é o mesmo que, já como secretário-geral da executiva Nacional do partido, chegou a ser preso pela Polícia Federal, em maio de 2018, na Operação Registro Espúrio, que investigou fraudes na concessão de registros a sindicatos pelo Ministério do Trabalho, controlado pelo PTB durante o governo Temer.

À época, Martins negou ter cobrado propina para a concessão de registros e disse que acompanhava pedidos de sindicatos de forma legal por interesse politico, para futuras filiações ao PTB e apoio desses sindicalistas a candidaturas do partido.

De novo: “a política como ela é”.

O TROCO DE ASSUMÇÃO EM GANDINI

Tem uma pitada de ironia, de justiça poética (ou política)... Confirmada a ida do PTB para os braços de Assumção, em detrimento de Gandini, o deputado do Patriota dará uma espécie de troco no do Cidadania. Isso porque, de março para abril, ocorreu exatamente a situação contrária, envolvendo outra sigla de direita: foi Assumção quem foi trocado por Gandini.

Até meados de março, o PSL planejava lançar Assumção à Prefeitura de Vitória. Mas, com a iminente chegada do deputado Alexandre Quintino à presidência estadual, o partido expulsou-o dos seus quadros. Em seguida, decidiu apoiar Gandini – cujo vice agora é o vereador Nathan Medeiros, filiado ao mesmo PSL no começo de abril já como parte desse movimento articulado por Quintino e Gandini.

E COMO FICA MAX FILHO?

Em Vila Velha, a situação é bem complexa. O veto imposto por Roberto Jefferson também atinge alianças com o PSDB, partido pelo qual o prefeito Max Filho concorrerá à reeleição. O presidente municipal do PTB, Toninho Magalhães, é um antigo colaborador do ex-prefeito Rodney Miranda (Republicanos), adversário político de Max. A despeito desse histórico, Toninho pretendia levar a sigla a apoiar a reeleição do prefeito tucano.

Em Vila Velha, o PTB está tão interligado a Max hoje em dia que sua chapa de pré-candidatos a vereador conta com um aliado histórico dele: é o ex-vereador Joel Rangel, que agora buscará voltar à Câmara e, quando lá esteve, nos primeiros governos de Max, chegou a ser o líder do prefeito no plenário.

PDT FECHA COM NEUCIMAR (SE HOUVER CANDIDATURA)

Falando em Vila Velha e em “complicações trabalhistas”, o PDT – primo brigado com o PTB no antigo campo trabalhista – decidiu apoiar a candidatura do ex-prefeito Neucimar Fraga... que por sua vez pode apoiar a candidatura do deputado estadual Hércules Silveira (MDB).

EX-SECRETÁRIO DE HARTUNG NA CAMPANHA DE LOCUTOR

Já em Cariacica, o jornalista Tião Barbosa, ex-secretário estadual de Comunicação, está reforçando o time de campanha do ex-deputado estadual Sandro Locutor, pré-candidato a prefeito pelo PROS. O próprio ex-deputado o confirma: “Ele tem contribuído muito com o nosso projeto aqui. Dada a sua experiência, está nos ajudando como coach e no comando de toda a equipe de marketing e comunicação”.

Em coluna publicada nesta segunda-feira (1º), informamos que Tião também está cuidando da comunicação e do direcionamento estratégico da campanha do vereador Mazinho dos Anjos (PSD) a prefeito de Vitória.

EX-MARQUETEIRO DE VIDIGAL COM VANDINHO

Enquanto isso, na Serra, outro profissional da área, o jornalista Fernando Carreiro, fechou negócio e assinará o marketing da campanha do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) à prefeitura. Vandinho será adversário do deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT). Na última eleição municipal, em 2016, Carreiro foi o marqueteiro exatamente de Vidigal, que teve como vice em sua chapa justamente Vandinho, no embate vencido por Audiax Barcelos (Rede).

“FICA, ENIVALDO” SAI PRAS RUAS DA CIDADE

Mas quem tem um sindicato assim do seu lado não precisa nem de marqueteiro... Cada vez mais empolgado (ou desprovido de limites na bajulação), o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa (Sindilegis) levou a campanha #FicaEnivaldo, lançada na semana passada, para fora do prédio da Assembleia. Literalmente, para fora do prédio: pagaram pela instalação de um outdoor enorme na esquina da sede do Legislativo estadual, com a foto e o slogan da campanha.

Outdoor do Sindilegis clamando "fica, Enivaldo!" Crédito: Fonte da coluna