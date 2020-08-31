Filho de Enivaldo se candidata a prefeito, mas o pai apoia adversário

Giulianno dos Anjos e Enivaldo dos Anjos Crédito: Reprodução do Facebook / Assembleia Legislativa / Montagem de Vitor Vogas

Giulianno dos Anjos (Avante) afirma que é pré-candidato a prefeito de Água Doce do Norte, cidade da microrregião Noroeste do Espírito Santo. Mas, nessa empreitada, não tem o apoio daquele que poderia ser o seu cabo eleitoral mais importante: o próprio pai, O ex-deputado estadual(Avante) afirma que é pré-candidato a prefeito de, cidade da microrregião Noroeste do Espírito Santo. Mas, nessa empreitada, não tem o apoio daquele que poderia ser o seu cabo eleitoral mais importante: o próprio pai, Enivaldo dos Anjos (PSD).

Na eleição em Água Doce do Norte, Enivaldo apoia o pré-candidato do seu próprio partido, adversário do filho: o ex-prefeito Abraão Lincoln (PSD). É uma Guerra de Secessão em família.

Em seu sexto ano desde que retornou à Assembleia Legislativa, Enivaldo, 70 anos, já declarou publicamente seu apoio ao correligionário em Água Doce do Norte. Enquanto isso, o próprio deputado estadual é pré-candidato em outro município da região: Barra de São Francisco. A cidade vizinha a Água Doce já foi governada por Enivaldo no fim dos anos 1980.

O próprio Giulianno dos Anjos, 49 anos, também é de Barra de São Francisco e manteve o seu título eleitoral na cidade a vida inteira. No fim de março, no limite do prazo legal para a troca, transferiu o seu domicílio eleitoral para Água Doce do Norte, a fim de concorrer às eleições no município fronteiriço.

O filho de Enivaldo diz que espera ainda receber o apoio do pai, até porque, segundo ele, o ex-prefeito Abraão Lincoln pode encontrar dificuldades em se manter na disputa devido a complicações judiciais. Por outro lado, Giulianno reconhece que, hoje, não pode afirmar ter o apoio do progenitor:

"O partido dele [Enivaldo] tem candidato lá, o ex-prefeito Abraão Lincoln. Conversei com ele há uns quinze dias por WhatsApp e ele me disse para eu seguir meu coração. Não acredito que meu pai irá a Água Doce para fazer campanha fervorosa contra mim. Espero que os dois [Enivaldo e Abraão] venham me apoiar, até para não dividirem o grupo, mas não preciso de autorização de nenhum dos dois para ser candidato. Cabe a eles decidirem. Se não quiserem vir, vou procurar outros partidos para minha coligação", diz o filho, confiante.

Com fonte próxima à família, apuramos que a relação entre Enivaldo e Giulianno não é das mais pacíficas, politicamente falando. Ao longo dos anos, foi marcada por algumas turbulências.

Giulianno também já foi deputado estadual, quando Enivaldo dos Anjos era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). De agosto de 2013 a julho de 2014, ele exerceu o cargo comissionado de assessor júnior na Coordenação Especial de Cerimonial da Assembleia. Enivaldo voltou para o Legislativo estadual em 2015.