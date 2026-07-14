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Cultura

Sarau sobre Clarice Lispector reúne literatura e música em Cariacica

Evento gratuito no espaço cultural Rancho do Barriga promove leituras, feira de livros, artesanato e encontros entre autores independentes
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 10:03

Clarisse Lispector
Clarisse Lispector Álbum de família

A obra de Clarice Lispector será celebrada em uma noite de literatura, música e poesia em Cariacica. Nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, o Rancho do Barriga recebe o sarau "Clarice, Perto do Coração – A poesia guardada nas prosas e canções", com entrada gratuita.


A proposta do encontro é estabelecer diálogos entre a escrita da autora e a música brasileira, explorando as conexões entre palavras, sentimentos e canções que atravessam gerações. O título do sarau faz referência ao romance Perto do Coração Selvagem, obra de estreia de Clarice Lispector, e também à canção Coração Selvagem, de Belchior.


Além da homenagem à escritora, a programação contará com a Feira Poética, reunindo produtos artesanais, e com o "Evento de Vender Livro", espaço dedicado a escritoras e escritores independentes que desejam apresentar e comercializar suas obras, promovendo o encontro entre autores e leitores.


O evento acontece no Rancho do Barriga, espaço cultural localizado no bairro Dom Bosco, em Cariacica, que desenvolve atividades ligadas à literatura, à arte, à economia criativa e à formação cultural. Ao longo do ano, o local recebe saraus, cineclube, apresentações musicais e ações de incentivo à leitura, reunindo artistas, produtores culturais e a comunidade.

Participe

Sarau "Clarice, Perto do Coração – A poesia guardada nas prosas e canções"
Data: Quinta-feira, 16 de julho
Horário: 19h
Local: Rancho do Barriga – Rua Dom Bosco, 60, Dom Bosco, Cariacica
Entrada gratuita

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