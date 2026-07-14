Sarau sobre Clarice Lispector reúne literatura e música em Cariacica

A obra de Clarice Lispector será celebrada em uma noite de literatura, música e poesia em Cariacica. Nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, o Rancho do Barriga recebe o sarau "Clarice, Perto do Coração – A poesia guardada nas prosas e canções", com entrada gratuita.





A proposta do encontro é estabelecer diálogos entre a escrita da autora e a música brasileira, explorando as conexões entre palavras, sentimentos e canções que atravessam gerações. O título do sarau faz referência ao romance Perto do Coração Selvagem, obra de estreia de Clarice Lispector, e também à canção Coração Selvagem, de Belchior.





Além da homenagem à escritora, a programação contará com a Feira Poética, reunindo produtos artesanais, e com o "Evento de Vender Livro", espaço dedicado a escritoras e escritores independentes que desejam apresentar e comercializar suas obras, promovendo o encontro entre autores e leitores.





O evento acontece no Rancho do Barriga, espaço cultural localizado no bairro Dom Bosco, em Cariacica, que desenvolve atividades ligadas à literatura, à arte, à economia criativa e à formação cultural. Ao longo do ano, o local recebe saraus, cineclube, apresentações musicais e ações de incentivo à leitura, reunindo artistas, produtores culturais e a comunidade.