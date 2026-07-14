Ivete Sangalo é flagrada aos beijos com namorado em show de Belo em SP

Embora ainda não tenham assumido publicamente o relacionamento, Ivete e Tiago vêm sendo vistos juntos desde o início deste ano.





Além da aparição no show de Belo, os dois já foram fotografados aos beijos durante viagens e caminhando de mãos dadas em uma praia. O empresário também a acompanha em eventos e encontros privados em Salvador.





Desde o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady, anunciado em novembro de 2025, Ivete não havia confirmado um novo relacionamento. Os dois ficaram juntos por 17 anos e são pais de Marcelo, 16, e das gêmeas Marina e Helena, 8.





Até o momento, Ivete e Tiago não comentaram publicamente as imagens ou confirmaram o namoro. Ainda assim, os registros do casal em clima de intimidade marcam a aparição mais explícita dos dois desde que os rumores sobre o relacionamento começaram a circular.

Discreto e longe dos holofotes, Tiago Maia atua nos bastidores do entretenimento. Ele é sócio da produtora Super Sounds, empresa responsável pelo projeto musical "Clareou", em que Ivete revisita clássicos do samba e do pagode em uma série de apresentações pelo país.





A proximidade profissional alimentou especulações sobre o romance nos últimos meses.

A Super Sounds foi criada há menos de um ano e se apresenta como uma nova aposta no mercado de shows, turnês e festivais. Antes de ingressar no setor de entretenimento, Tiago construiu carreira como executivo de contas na Trip Editora e ocupou cargos de gestão na Latam e no Grupo RBS.