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Ivete Sangalo é flagrada aos beijos com namorado em show de Belo em SP

Cantora foi fotografada em clima de romance com Tiago Maia; casal ainda não oficializou o relacionamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 11:31

A cantora Ivete Sangalo e Tiago Maia, apontado por veículos de imprensa e perfis de entretenimento como seu suposto namorado
A cantora Ivete Sangalo e Tiago Maia, apontado por veículos de imprensa e perfis de entretenimento como seu suposto namorado Zimel Press/Folhapress

A fase solteira de Ivete Sangalo, 54, parece ter acabado. Ela foi flagrada aos beijos com o empresário Tiago Maia na noite de sábado (11), durante o show de Belo na Arena Brasileira, evento realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo.


Imagens mostram os dois trocando carinhos em meio à apresentação, aparentemente sem o menor receio de serem vistos em clima de romance.

Embora ainda não tenham assumido publicamente o relacionamento, Ivete e Tiago vêm sendo vistos juntos desde o início deste ano.


Além da aparição no show de Belo, os dois já foram fotografados aos beijos durante viagens e caminhando de mãos dadas em uma praia. O empresário também a acompanha em eventos e encontros privados em Salvador.


Desde o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady, anunciado em novembro de 2025, Ivete não havia confirmado um novo relacionamento. Os dois ficaram juntos por 17 anos e são pais de Marcelo, 16, e das gêmeas Marina e Helena, 8.


Até o momento, Ivete e Tiago não comentaram publicamente as imagens ou confirmaram o namoro. Ainda assim, os registros do casal em clima de intimidade marcam a aparição mais explícita dos dois desde que os rumores sobre o relacionamento começaram a circular.

Discreto e longe dos holofotes, Tiago Maia atua nos bastidores do entretenimento. Ele é sócio da produtora Super Sounds, empresa responsável pelo projeto musical "Clareou", em que Ivete revisita clássicos do samba e do pagode em uma série de apresentações pelo país. 


A proximidade profissional alimentou especulações sobre o romance nos últimos meses.

A Super Sounds foi criada há menos de um ano e se apresenta como uma nova aposta no mercado de shows, turnês e festivais. Antes de ingressar no setor de entretenimento, Tiago construiu carreira como executivo de contas na Trip Editora e ocupou cargos de gestão na Latam e no Grupo RBS.

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