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Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Casal anunciou término há quatro meses após 18 anos juntos. Agora, foco do nutricionista está no trabalho e novos projetos profissionais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 10:07

Daniel Cady e Ivete Sangalo
Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Instagram/@ivetesangalo
Daniel Cady falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Ivete Sangalo, pouco mais de quatro meses após a separação.
Em entrevista ao podcast Fala Papah, publicada nesta quarta-feira (8), ele afirma que tem vivido um período de mudanças e maior clareza pessoal, especialmente após completar 40 anos. Segundo Cady, a nova década trouxe uma percepção mais definida sobre seus objetivos.
Durante a conversa, o nutricionista também menciona o impacto da paternidade e do relacionamento com a cantora em seu processo de amadurecimento. "Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito", diz.
Cady afirma ainda que vive um momento mais centrado e com novas prioridades. "Meu maior projeto da vida era ter uma família. Eu tive. Agora, o foco é meu trabalho e projetos", afirma.
O término com a cantora foi anunciado publicamente como uma decisão conjunta. Na ocasião, ambos destacaram que mantêm uma relação respeitosa e que seguem unidos pelo cuidado com os filhos Marcelo, 16, e as gêmeas Helena e Marina, 8.

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