Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Instagram/@ivetesangalo

Daniel Cady falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Ivete Sangalo, pouco mais de quatro meses após a separação.

Em entrevista ao podcast Fala Papah, publicada nesta quarta-feira (8), ele afirma que tem vivido um período de mudanças e maior clareza pessoal, especialmente após completar 40 anos. Segundo Cady, a nova década trouxe uma percepção mais definida sobre seus objetivos.

Durante a conversa, o nutricionista também menciona o impacto da paternidade e do relacionamento com a cantora em seu processo de amadurecimento. "Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito", diz.

Cady afirma ainda que vive um momento mais centrado e com novas prioridades. "Meu maior projeto da vida era ter uma família. Eu tive. Agora, o foco é meu trabalho e projetos", afirma.