Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Instagram/@danielcady

Daniel Cady, nutricionista e ex-marido de Ivete Sangalo, falou a respeito do seu relacionamento com a cantora, que chegou ao fim após quase duas décadas, em 2025. Além da antiga parceira, ele ainda falou sobre a maturidade e a família que construíram juntos.

"Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ensinou muito, e mais velha, isso para mim também foi uma injeção de aprendizado absurda", declarou Cady em entrevista ao podcast Fala Papah.

O nutricionista ainda refletiu a respeito de sua vida atualmente. Cady comentou sobre sua espiritualidade, e a forma como se reconectou a suas crenças.

"Está sendo um momento de muito aprendizado", definiu.