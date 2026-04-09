Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora

Nutricionista e cantora foram casados durante 18 anos e são pais de três filhos
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 16:25

Ivete Sangalo e Daniel Cady
Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Instagram/@danielcady
Daniel Cady, nutricionista e ex-marido de Ivete Sangalo, falou a respeito do seu relacionamento com a cantora, que chegou ao fim após quase duas décadas, em 2025. Além da antiga parceira, ele ainda falou sobre a maturidade e a família que construíram juntos.
"Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ensinou muito, e mais velha, isso para mim também foi uma injeção de aprendizado absurda", declarou Cady em entrevista ao podcast Fala Papah.
O nutricionista ainda refletiu a respeito de sua vida atualmente. Cady comentou sobre sua espiritualidade, e a forma como se reconectou a suas crenças.
"Está sendo um momento de muito aprendizado", definiu.
Ivete e Daniel se casaram em 2011. Juntos, tiveram três filhos: Marcelo, Helena e Maria.

Veja Também

Ivete Sangalo comenta emagrecimento e diz que cortou glúten e lactose

Ivete Sangalo deixa hospital com olho roxo e tranquiliza fãs

Durante show, Ivete Sangalo detalha acidente e fala sobre ida ao hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Ivete Sangalo Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados