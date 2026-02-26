Ivete Sangalo deixa hospital com olho roxo e tranquiliza fãs

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:32
Ivete Sangalo recebeu alta do hospital, em Salvador, onde ficou internada após sofrer um desmaio e bater o rosto. Ela saiu com olho roxo e curativos no rosto.
Pelas redes sociais e com o tradicional bom humor, ela explicou um pouco mais sobre a diarreia que culminou na queda e posterior hospitalização.
"Gente, eu estou ótima. Estou maravilhosa", começou. "Passando aqui para deixar um beijo a todos os meus amigos que me mandaram muitas mensagens. Os meus fãs sabem que a mamãe está bem quando a mamãe vem falar", disse.
Na tarde de quarta-feira (25), a baiana surgiu nas redes sociais com o rosto machucado. Segundo ela, durante a madrugada, teve diarreia e desidratou. Fraca, ficou com a pressão muito baixa e acabou desmaiando pela manhã. Bateu o rosto no chão.
Um dia antes da internação, a artista publicava em seu perfil no Instagram um pouco sobre sua rotina de treinamentos, com direito a agachamento, cardio em esteira e levantamento de peso. Ela disse que, no período pós-Carnaval, não intensificou os pesos para preservar o corpo.
