Editorias do Site
Redes Sociais

Ivete Sangalo encontra Shawn Mendes e Bruna Marquezine antes de desfile no carnaval de Salvador

Cantora compartilhou vídeo com os artistas momentos antes de subir no trio do Bloco Coruja, no circuito Barra-Ondina

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:49

Ivete Sangalo recebeu Shawn Mendes e Bruna Marquezine antes de desfile no circuito Barra-Ondina, em Salvador
Ivete Sangalo recebeu Shawn Mendes e Bruna Marquezine antes de desfile no circuito Barra-Ondina, em Salvador Crédito: @ivetesangalo via Instagram

Ivete Sangalo recebeu o cantor canadense Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine neste sábado, 14, em Salvador (BA), pouco antes de se apresentar no circuito Dodô (Barra-Ondina) com o Bloco Coruja.

O encontro foi registrado e publicado pela artista baiana nas redes sociais. "Olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta", escreveu Ivete ao mostrar a chegada dos convidados.

No vídeo, Ivete aparece comentando o look escolhido por Bruna para a folia e elogia a produção da atriz. "Que isso, amada? Olhe só!", disse a cantora, empolgada. Bruna reagiu aos risos e respondeu: "Que isso... tô muito enjoada".

A gravação também mostra Bruna cantando Vampirinha, música apontada como uma das apostas de Ivete para o carnaval deste ano.

Shawn Mendes também aparece cumprimentando Ivete enquanto ela se preparava para subir no trio elétrico.

Rumores sobre Shawn e Bruna

Shawn é apontado como possível affair de Bruna Marquezine desde novembro de 2025, quando foram vistos lado a lado. Desde então, o cantor tem feito visitas ao país e chegou a passar o réveillon com a atriz. Bruna também esteve com o cantor em Los Angeles e foi clicada por paparazzi.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no Rio

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no Rio

Imagem - Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão em alto mar e são flagrados por fãs

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão em alto mar e são flagrados por fãs

Imagem - Bruna Marquezine e Shawn Mendes chegam juntos a Maceió

Bruna Marquezine e Shawn Mendes chegam juntos a Maceió

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Iriri: destino irresistível do litoral capixaba é refúgio para toda a família

Iriri: destino irresistível do litoral capixaba é refúgio para toda a família
Imagem - 7 sinais de que seu cachorro pode ter TDAH

7 sinais de que seu cachorro pode ter TDAH
Imagem - Tradicional Banho de Mar à Fantasia anima foliões à beira-mar em Manguinhos

Tradicional Banho de Mar à Fantasia anima foliões à beira-mar em Manguinhos