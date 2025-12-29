Famosos

Bruna Marquezine e Shawn Mendes chegam juntos a Maceió

Cantor canadense e atriz brasileira chegaram juntos neste domingo (28) em Maceió. Eles devem seguir para a Rota Ecológica dos Milagres, destino turístico no litoral norte

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:14

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Maceió Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e Shawn Mendes viajaram juntos para Maceió (AL). Eles foram flagrados, na tarde deste domingo (28), durante o desembarque no aeroporto Zumbi dos Palmares.

O cantor aparece parando para atender jovens que o aguardavam no local. Os vídeos foram compartilhados por fãs nas redes sociais. O artista pega o celular, troca rápidas palavras e posa para fotos antes de seguir seu caminho.

Bruna, por sua vez, continuou à frente do artista com a mala. Ela estava usando boné e óculos escuros.

Nas redes sociais, os fãs da dupla vibram com a relação dos artistas. "Estou passada", brincou um seguidor. "Casal do ano", elogiou outra. "Amando que não se desgrudam mais", celebrou um terceiro.

Mais cedo, Shawn Mendes também foi visto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele atendeu fãs e posou para cliques.

Este vídeo pode te interessar