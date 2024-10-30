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Shawn Mendes diz que ainda está descobrindo sua sexualidade

Cantor abordou o assunto com a sua nova música, "The Mountain".
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 09:15

Imagem Edicase Brasil
Shawn Mendes será um dos destaques do “Dia do Pop” no festival  Crédito: Tom Rose | Shutterstock
Shawn Mendes afirmou que ainda está descobrindo a sua sexualidade. A declaração foi feita pelo cantor canadense durante um show em Morrison, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 28.
"A verdade real sobre minha vida e sexualidade é que, cara, estou descobrindo isso, como todo mundo. Às vezes eu realmente não sei e outras vezes eu sei. Parece muito assustador porque vivemos em uma sociedade que tem muito a dizer sobre isso", disse.
O artista já foi pressionado sobre o assunto pela mídia, o que o deixou pensativo sobre o que deveria compartilhar ou não sobre a sua orientação sexual. No mesmo dia, ele também anunciou o lançamento de uma nova música, Heart of Gold, para sexta-feira, 2.
Atualmente, Shawn Mendes está fazendo shows com a turnê For Friends and Family. No dia 14 de novembro, as apresentações chegam aos cinemas em formato de filme. Shawn, quinto álbum do cantor canadense, será lançado no dia 15 de novembro.
Leia tambémAmigo de Shawn Mendes faz tatuagem em homenagem ao Brasil após Rock in Rio; veja o desenho
Em 2017, o The Sun revelou que o cantor foi visto aos beijos com Hailey Bieber, que na época, atendia pelo nome de Hailey Baldwin. No ano seguinte, os dois chegaram juntos no tapete vermelho do MET Gala, mas Shawn negou rumores sobre um relacionamento.
Em 2019, Alessia Cara abriu shows da turnê do artista. Em maio daquele ano, fãs afirmaram terem visto os dois em um momento íntimo em um restaurante, o que fez com que rumores sobre um relacionamento surgissem.
Pouco tempo depois, ele iniciou um namoro com Camila Cabello. Após dois anos de relação, os dois terminaram em novembro de 2021. Em 2023, os dois foram vistos aos beijos no Coachella, mas terminaram mais uma vez semanas depois.
No mesmo ano, Sabrina Carpenter foi vista em encontros com Shawn Mendes e até foi flagrada usando um moletom do cantor. Pouco tempo depois, ele foi visto com a ex-namorada e os rumores sobre envolvimento dos dois cessaram.

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