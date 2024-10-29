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Carnaval

No ES, Gretchen recebe faixa de rainha de bateria e mostra samba no pé; veja vídeo

Dona do hit "Conga, Conga, Conga" estava com um vestido de macramê e chamou atenção dos presentes na feijoada da Independente de Eucalipto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 16:00

A rainha do rebolado também provou que é a rainha do samba em terras capixabas. Após ser anunciada como a nova rainha de bateria da escola Independente de Eucalipto, Gretchen compareceu à feijoada da agremiação, no último domingo (27), em Tabuazeiro, Vitória. Na ocasião, a cantora foi coroada e ainda deu uma palinha de samba no pé.
Gretchen recebeu oficialmente a faixa de rainha de bateria e subiu ao palco para agradecer a escola. Inclusive, o vestido longo de macramê com uma aplicação de paetê chamou atenção dos presentes na feijoada. O evento contou ainda com shows de Samba Ciroulo, Padrão VIP e Axel Fernandes.

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“A nossa rainha de bateria é internacional. Nada mais, nada menos do que a rainha do rebolado: a Gretchen. A escola queria dar um boom e trazer uma personalidade. Ficamos procurando um nome e vimos que a Gretchen nunca tinha sido rainha de bateria. Conseguimos entrar em contato com uma amigo, ela viu a proposta e ela aceitou de imediato”, disse o presidente Neno Bahia para HZ.
Gretchen recebe faixa de rainha de bateria da escola Independentes de Eucalipto
Gretchen recebe faixa de rainha de bateria da escola Independentes de Eucalipto Crédito: Ronaldo Paduam
Como dito por Neno, Gretchen vai abrilhantar o Carnaval de Vitória na noite de sexta-feira (21). A escola da Grande Maruípe foi a campeã do Grupo B, neste ano, e em 2025 será a quarta escola a desfilar pelo Grupo A, no Sambão do Povo. E claro, a dona do hit "Conga, Conga, Conga" promete muito samba no pé. 

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