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Gretchen surge sem prótese capilar e revela que 'perdeu todo o cabelo'

A cantora Gretchen realizou a troca de sua prótese capilar e revelou que adotou o método temporário após perder parte dos fios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 09:10

Gretchen surge sem prótese capilar e revela que 'perdeu todo o cabelo'
Gretchen surge sem prótese capilar e revela que 'perdeu todo o cabelo' Crédito: Reprodução Instagram
Gretchen, 65, revelou que está buscando uma nova alternativa para a calvície. A cantora publicou um vídeo em que aparece sem a prótese capilar, usada para encobrir a calvície na parte frontal da cabeça.
Segundo ela, suas madeixas ficaram assim por causa do uso de um produto alisante somado a outros fatores.
"Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina [um creme alisante alternativo], aí fui a um salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: Perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal, tudo juntou", explicou ela, na gravação divulgada no Instagram.
Ao final do vídeo, Gretchen mostra o resultado de um megahair de topo. "Estou apaixonada! Feliz, porque agora posso finalmente passar a mão no meu cabelo, jogar, que eu sei que não vai sair do lugar", comemorou a cantora.

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