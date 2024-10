35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.