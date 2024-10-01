Festa à fantasia e show de Oruam agitam temporada de Halloween no ES

Halloween no ES terá show de Oruam e festa 'O Fantástico mundo de Lukão' Crédito: Reprodução/Divulgação/Instagram/@ofantasticomundodelukao

Chega outubro e muita gente já se pergunta sobre uma data ‘pra lá’ de assustadora: o Halloween. O nosso Dia das Bruxas é celebrado só no dia 31, mas há programações especiais durante todo o mês. Festas, músicas, fantasias e muita animação devem comandar a Grande Vitória em breve.

E já na próxima semana uma festa à fantasia promete animar a capital do Estado. Intitulado “O Fantástico Mundo de Lukão”, esse evento temático acontece no dia 5 de outubro, no Embrazado, a partir das 22h. Na programação, shows de DJ Lukão, Bero, Cariello, ML da Vila, Fabrício V, Jotta Sounds e Badiani.

Por sinal, também haverá uma atração nacional surpresa e personagens fantásticos. Os ingressos custam entre R$ 50 (geral, meia, 3º lote) e R$ 100 (geral, inteira, 3º lote), disponíveis no site Zig Tickets.

“Posso dizer que algumas experiências farão valer a pena sua ida ao evento. A primeira é por ser uma festa à fantasia, é uma energia irada. Também terá uma atração nacional surpresa e inédita. Vocês nem imaginam (risos). Outra novidade são as bebidas fantásticas, poções e feitiços. Inclusive, toda vez que você comprar uma dessas bebidas, você será carimbado com o nome dela, daí veremos quem realmente viveu”, conta Lukão.

No dia 19 de outubro, tem festa no Oasis Beach Club, na Praia de Camburi, em Vitória. O público capixaba pode marcar na agenda o Halloween Perigato. Com ingressos entre R$ 40 (geral, meia, 2º lote) e R$ 80 (geral, meia, 2º lote), a festa é comandada pelo artista Perigato, que leva o nome do evento.

Também tem Halloween em um dos bares mais tradicionais de rock da Grande Vitória, o Correria Music Bar, em Itaparica, Vila Velha. A festa acontece no dia 26 de outubro, às 21h. A programação conta com Ghost BR (Sp) - Cover Ghost Oficial, Uberstein (SP) - Cover do Rammstein, Uberchaos (SP) - Cover do Korn, Soul Dianno (ES) - Cover da banda Iron Maiden e DJs nos intervalos.

Outra festa que promete agitar a Grande Vitória é a Monster Party, na Fluente Culture Club. E pode caprichar na fantasia mais aterrorizante, porque o evento vai ter até um concurso. Com ingressos antecipados a partir de terça-feira (1), a festa está marcada para o dia 26 de outubro.

Já a Matrix preparou uma festa grandiosa para celebrar o Dia das Bruxas em Cariacica, no dia 1º de novembro. A atração principal da noite ficará por conta do cantor Oruam, dono dos sucessos “Papo de Agustinho” e “Filho do Dono”, com MC Cabelinho. A programação também terá Jv de VV, Kn de VV, Wendel WB, Vinny, Koreia, Cabeça dos predin e Dhiego Viana.

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