Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festa à fantasia e show de Oruam agitam temporada de Halloween no ES
Dia das Bruxas

Festa à fantasia e show de Oruam agitam temporada de Halloween no ES

Eventos com a temática do Dia das Bruxas já começam na próxima sexta-feira, 5 de outubro, com "O Fantástico Mundo de Lukão"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 17:30

Halloween no Es terá show de Oruam e festa 'O Fantástico mundo de Lukão'
Halloween no ES terá show de Oruam e festa 'O Fantástico mundo de Lukão' Crédito: Reprodução/Divulgação/Instagram/@ofantasticomundodelukao
Chega outubro e muita gente já se pergunta sobre uma data ‘pra lá’ de assustadora: o Halloween. O nosso Dia das Bruxas é celebrado só no dia 31, mas há programações especiais durante todo o mês. Festas, músicas, fantasias e muita animação devem comandar a Grande Vitória em breve.
E já na próxima semana uma festa à fantasia promete animar a capital do Estado. Intitulado “O Fantástico Mundo de Lukão”, esse evento temático acontece no dia 5 de outubro, no Embrazado, a partir das 22h. Na programação, shows de DJ Lukão, Bero, Cariello, ML da Vila, Fabrício V, Jotta Sounds e Badiani.
Por sinal, também haverá uma atração nacional surpresa e personagens fantásticos. Os ingressos custam entre R$ 50 (geral, meia, 3º lote) e R$ 100 (geral, inteira, 3º lote), disponíveis no site Zig Tickets.
“Posso dizer que algumas experiências farão valer a pena sua ida ao evento. A primeira é por ser uma festa à fantasia, é uma energia irada. Também terá uma atração nacional surpresa e inédita. Vocês nem imaginam (risos). Outra novidade são as bebidas fantásticas, poções e feitiços. Inclusive, toda vez que você comprar uma dessas bebidas, você será carimbado com o nome dela, daí veremos quem realmente viveu”, conta Lukão.
No dia 19 de outubro, tem festa no Oasis Beach Club, na Praia de Camburi, em Vitória. O público capixaba pode marcar na agenda o Halloween Perigato. Com ingressos entre R$ 40 (geral, meia, 2º lote) e R$ 80 (geral, meia, 2º lote), a festa é comandada pelo artista Perigato, que leva o nome do evento.
Também tem Halloween em um dos bares mais tradicionais de rock da Grande Vitória, o Correria Music Bar, em Itaparica, Vila Velha. A festa acontece no dia 26 de outubro, às 21h. A programação conta com Ghost BR (Sp) - Cover Ghost Oficial, Uberstein (SP) - Cover do Rammstein, Uberchaos (SP) - Cover do Korn, Soul Dianno (ES) - Cover da banda Iron Maiden e DJs nos intervalos.
Outra festa que promete agitar a Grande Vitória é a Monster Party, na Fluente Culture Club. E pode caprichar na fantasia mais aterrorizante, porque o evento vai ter até um concurso. Com ingressos antecipados a partir de terça-feira (1), a festa está marcada para o dia 26 de outubro. 
Já a Matrix preparou uma festa grandiosa para celebrar o Dia das Bruxas em Cariacica, no dia 1º de novembro. A atração principal da noite ficará por conta do cantor Oruam, dono dos sucessos “Papo de Agustinho” e “Filho do Dono”, com MC Cabelinho. A programação também terá Jv de VV, Kn de VV, Wendel WB, Vinny, Koreia, Cabeça dos predin e Dhiego Viana.

SERVIÇO

  • O Fantástico Mundo de Lukão
  • Atrações: Lukão, Bero, Cariello, ML da Vila, Fabrício V, Jotta Sounds e Badiani
  • Quando: 5 de outubro 
  • Onde: Embrazado, Praia do Canto, Vitória
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 50 (geral, meia, 3º lote) e R$ 100 (geral, inteira, 3º lote), disponíveis no site Zig Tickets

  • Halloween Perigato
  • Atrações: Perigato
  • Quando: 19 de outubro
  • Onde: Oasis Beach Club, na Praia de Camburi, em Vitória
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 40 (geral, meia, 2º lote) e R$ 80 (geral, meia, 2º lote), disponíveis no site Zig Tickets

  • Halloween da Matrix
  • Atrações: Oruam, Jv de VV, Kn de VV, Wendel WB, Vinny, Koreia, Cabeça dos predin e Dhiego Viana
  • Quando: 01 de novembro 
  • Onde: Matrix Music Hall - Cariacica
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 40 (pista, 2º lote, meia entrada), R$ 70 (área VIP, 3º lote, meia entrada) e R$ 120 (mezanino, 2º lote único)

  • Halloween do Correria 
  • Atrações: Ghost BR (Sp) - Cover Ghost Oficial, Uberstein (SP) - Cover do Rammstein, Uberchaos (SP) - Cover do Korn, Soul Dianno (ES) - Cover da banda Iron Maiden e DJs nos intervalos
  • Quando: 26 de outubro
  • Horário: 21h
  • Ingressos: R$ 35 (3º lote, meia entrada) e R$ 70 (3º lote, inteira)

  • Monster Party - Fluente Culture Club
  • Atrações:  Ainda serão divulgadas / Concurso de melhor fantasia 
  • Quando: 26 de outubro
  • Horário: 22h às 05h
  • Ingressos: disponíveis no Instagram 

Veja Também

Festival de música em Vila Velha terá shows de axé, pagode e funk

Filipe Ret desembarca em Guarapari em janeiro com a turnê "FRXV ao Vivo"

Gigantes do trap, Wiu e Teto agitam casa de shows de Guarapari em outubro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Halloween
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados