Gigantes do trap, Wiu e Teto agitam casa de shows de Guarapari em outubro

Wiu e Teto vão se apresentar em Guarapari no dia 13 de outubro Crédito: Divulgação

verão 2025 só começa, de fato, no final de dezembro. Mas já em outubro, os capixabas e turistas poderão se preparar para a estação mais quente do ano em Wiu e Teto, no domingo, dia 13 de outubro, a partir das 20h. Além deles, a noite ainda conta com DJ Bero Costa e DJ Koreia. só começa, de fato, no final de dezembro. Mas já em outubro, os capixabas e turistas poderão se preparar para a estação mais quente do ano em Guarapari . Para abrir os trabalhos, a casa de shows Multiplace Mais terá shows de trap dos cantores, no domingo, dia 13 de outubro, a partir das 20h. Além deles, a noite ainda conta com DJ Bero Costa e DJ Koreia.

O show representa a abertura oficial do complexo de entretenimento para a temporada de verão do próximo ano. Por isso, nada melhor do que trazer grandes nomes do trap nacional para começar em grande estilo. Com uma abordagem criativa, dançante e contagiante, Wiu promete levar seus maiores sucessos, como ‘‘Coração de Gelo’’ e ‘‘Brinca Demais’’.

Em sua nova fase, ‘‘Rainha da Finesse’’, o single introdutório ao novo álbum de Wiu é a faixa perfeita para quem entender quem é o ‘‘Vagabundo de Luxo’’ - lançado em agosto, com elementos musicais voltados ao forró, piseiro, jazzy e detroit. Entre outras faixas do novo disco, ‘‘Amor de 1h’’ e ‘‘Casa do Tio Wiu’’ também são grandes apostas para hits neste novo projeto.

Já o rapper Teto, natural de Jacobina, no interior da Bahia, também deve levar seus sucessos para Guarapari em outubro. Os singles “M4”, “Fim de semana no Rio” e “Vampiro” já bateram 100 milhões de reproduções no YouTube e no Spotify. A faixa “Minha vida é um filme” foi o primeiro trabalho solo de Teto desde “Fim de semana no Rio”, lançado um ano antes.

A venda de ingressos será aberta nesta quarta-feira (28), às 18h, no site BrasilTicket. Os valores vão de R$ 80 (pista, meia entrada) a R$1.200 (camarote, mesas com 4 cadeiras, ouro).

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