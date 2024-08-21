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Evento de hip hop reúne César MC, Dudu MC, Afronta e Afari na Ufes

Com oficinas, batalhas de rima e debates, a cultura hip hop capixaba ganha destaque no evento evento "Urbes Convida: Rap(ensar)"
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 17:30

Com Cesar MC, Dudu, Afronta e Afari, Rap(ensar) transforma a UFES em palco da cultura hip hop capixaba
Artistas do rap estarão em evento da Ufes Crédito: Divulgação
A cultura hip hop vai ocupar o Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no dia 22 de agosto de 2024, com o evento Urbes Convida: Rap(ensar), que promete transformar o espaço acadêmico em um verdadeiro palco de celebração e reflexão sobre a vida urbana através do rap.  O evento terá as presenças de Cesar MC, Dudu MC, Afronta e Afari.
Organizado pelo Urbes: Núcleo Capixaba de Estudos da Experiência Humana em Meio Urbano, o evento busca transcender os limites da academia e aproximar artistas, estudantes e a comunidade em geral, em um encontro que destaca a relevância do rap como voz das periferias.
"O rap é uma voz poderosa que emerge das periferias e ecoa nas ruas das nossas cidades. Com este evento, queremos não apenas celebrar essa cultura, mas também abrir espaço para que essas vozes sejam ouvidas e discutidas na universidade," afirma Manuela Blanc, diretora do projeto.
Obras para a instalação do novo projeto de climatização do Teatro da Ufes devem acabar em maio
Teatro da Ufes recebe evento de hip hop Crédito: Camila Fregona/Divulgação Ufes
Com uma programação diversa e interativa, o evento oferece oficinas, batalhas de rima e uma mesa redonda, criando um ambiente onde o público pode participar ativamente de cada etapa. A oficina de rima abrirá o evento às 14h, seguida pela Batalha do F às 17h. A noite encerra com a mesa redonda "Rimar pra não morrer", que abordará temas profundos sobre as vivências urbanas e as complexidades da vida nas cidades.
Haverá participação do Slam UFES e a mediação do evento será conduzida por Jack "Da Rua". A iniciativa conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Estado do Espírito Santo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Programação

  • 14h - Oficina de rima e roda de conversa
  • 17h - Batalha de Rima - Batalha do F
  • 18h30 - Mesa redonda: "Rimar pra não morrer"

SERVIÇO

  • Urbes Convida: Rap(ensar)
  • Data: 22/08/2024
  • Local: Teatro Universitário - UFES
  • Horário: A partir das 14 horas
  • Entrada: gratuita (sujeita à capacidade do teatro)
  • Classificação etária: Livre

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