Evento de hip hop reúne César MC, Dudu MC, Afronta e Afari na Ufes

Artistas do rap estarão em evento da Ufes Crédito: Divulgação

A cultura hip hop vai ocupar o Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no dia 22 de agosto de 2024, com o evento Urbes Convida: Rap(ensar), que promete transformar o espaço acadêmico em um verdadeiro palco de celebração e reflexão sobre a vida urbana através do rap. O evento terá as presenças de Cesar MC, Dudu MC, Afronta e Afari.

Organizado pelo Urbes: Núcleo Capixaba de Estudos da Experiência Humana em Meio Urbano, o evento busca transcender os limites da academia e aproximar artistas, estudantes e a comunidade em geral, em um encontro que destaca a relevância do rap como voz das periferias.

"O rap é uma voz poderosa que emerge das periferias e ecoa nas ruas das nossas cidades. Com este evento, queremos não apenas celebrar essa cultura, mas também abrir espaço para que essas vozes sejam ouvidas e discutidas na universidade," afirma Manuela Blanc, diretora do projeto.

Teatro da Ufes recebe evento de hip hop Crédito: Camila Fregona/Divulgação Ufes

Com uma programação diversa e interativa, o evento oferece oficinas, batalhas de rima e uma mesa redonda, criando um ambiente onde o público pode participar ativamente de cada etapa. A oficina de rima abrirá o evento às 14h, seguida pela Batalha do F às 17h. A noite encerra com a mesa redonda "Rimar pra não morrer", que abordará temas profundos sobre as vivências urbanas e as complexidades da vida nas cidades.

Haverá participação do Slam UFES e a mediação do evento será conduzida por Jack "Da Rua". A iniciativa conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Estado do Espírito Santo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Programação

14h - Oficina de rima e roda de conversa

17h - Batalha de Rima - Batalha do F

18h30 - Mesa redonda: "Rimar pra não morrer"

SERVIÇO