Banda Catedral retorna ao ES com nova turnê "Ao Extremo"

Banda Catedral apresenta nova turnê em Vitória Crédito: Divulgação

Os fãs da banda Catedral têm um motivo especial para comemorar! Desde julho, o grupo referência em rock gospel está em turnê pelo Brasil com o show “Catedral Ao Extremo”, e a próxima parada será em Vitória. A apresentação acontece neste domingo (25), às 19h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

A turnê já passou por diversas cidades brasileiras e ainda percorrerá Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Recife, Belo Horizonte, entre outras. Para o vocalista Kim Mottaretorn, Vitória tem um significado especial.

“Realizar shows em Vitória é sempre recompensador. Temos um público fiel, super animado. Certamente será mais um show de qualidade e feito com muito carinho para os nossos catedráticos de coração”

O vocalista também revela o cuidado na escolha do repertório para esta nova turnê. “Será um show com repertório bem vasto, animado, forte, com músicas que jamais tocamos ao vivo ao longo de todos esses anos. Será uma turnê diferenciada, pensada com muito carinho para os nossos fãs”, destaca Kim.

“Realizar shows em Vitória é sempre recompensador", Kim Motta, vocalista da banda Crédito: Divulgação

Além das músicas consagradas, o show contará com a participação especial de Kim Z, filho do vocalista. Aos 24 anos, o cantor e compositor se unirá à banda para interpretar alguns dos hits que marcaram a trajetória do grupo. “Eu cresci ouvindo as músicas da banda e acompanhando o meu pai nos estúdios. Pra mim, é uma honra poder estar com eles nesse momento tão especial da banda”, afirma Kim Z.

Formada em 1988, Catedral se estabeleceu como uma das principais bandas de rock gospel no Brasil, vendendo mais de 3 milhões de discos. Conhecida por sua habilidade em transitar entre os mercados gospel e pop, a banda conquistou um público diversificado com sucessos como “Eu amo mais você”, “Eu quero sol nesse jardim” e “Quem disse que o amor pode acabar?”.

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