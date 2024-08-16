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Espetáculo

"Quero que o público se divirta", diz Paulinho Gogó sobre peça em Vitória

Humorista traz o novo espetáculo "Só e Bem Acompanhado" para Vitória, em sessões que acontecem no sábado (17) e domingo (18), no Teatro na Ufes
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 13:00

Paulinho Gogó em seu novo show de humor,
Paulinho Gogó traz show de humor, "Só e Bem Acompanhado" para Vitória Crédito: Divulgação
Tem show de humor vindo por aí! Paulinho Gogó, personagem humorístico criado por Maurício Manfrini, estará em Vitória neste final de semana estreando seu novo espetáculo, o "Só e Bem Acompanhado". As sessões acontecem no sábado (17) às 20h e no domingo (18) às 17h, no Teatro Universitário da Ufes. Os ingressos ainda estão à venda. 
O espetáculo, inspirado no filme do próprio artista “Top Love – Só e Bem Acompanhado”, traz um enredo que explora o conceito de solidão e amizade, e mantém um estilo característico de contar histórias que fazem o público rir de forma leve. A peça vai refletir, principalmente, sobre amizades e situações do dia a dia, com temas da atualidade. 
“Vou tocar em assuntos que não se pode falar hoje em dia. Meu desafio é levar isso ao público de uma maneira divertida. Gogó vai descobrir que tem lugar de fala em diversos temas sensíveis. Ele é pobre, impotente, feio”, revela Manfrini. Confira a entrevista com o ator e o serviço completo abaixo:

‘Só e Bem Acompanhado’ tem uma abordagem bem-humorada sobre a solidão e a amizade. Como você utiliza essas temáticas para conectar-se com o público e provocar risadas, sem perder a sensibilidade do show?

Na verdade, “Só e Bem acompanhado”, é que eu estou sozinho no palco e bem acompanhado da plateia maravilhosa de cada cidade que eu vou. No meu show busco sempre alegrar ao máximo quem vai assistir. Quero que o público se desligue de tudo e apenas se divirta. Gosto de ver o sorriso, a felicidade das pessoas presentes.

Quais foram os principais desafios ao adaptar a ideia do cinema para o teatro, e como você conseguiu manter a essência do Paulinho Gogó nesses dois formatos diferentes?

Minhas histórias já estão na minha cabeça, no meu imaginário. Então eu apenas vou transformando-as e adaptando para o formato que vou contá-las. O importante é passar a verdade, fazer com que as pessoas visualizem com bastante realidade cada palavra que eu falo durante meus shows.

Há algum aspecto novo ou diferente que você está explorando nesta peça?

Agora no meu show, eu incorporei o “Bar do Gogó”, que é o meu programa de entrevistas que já está na segunda temporada no Multishow. No palco tem uma mesa de bar com duas cadeiras, que sempre recebo alguém da cidade. Um influenciador, um radialista, um cantor, em resumo, alguém conhecido na cidade em que eu estou me apresentando.

E por fim, qual a sua relação com o Espírito Santo?

Gosto bastante da cidade! Da comida principalmente (risos).

SERVIÇO

"Só e Bem Acompanhado", com Paulinho Gogó
  • Sessões: Sábado (17) às 20h e domingo (18) às 17h
  • Local: Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
  • Ingressos: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) - Plateia R$ 39,60 (inteira) e R$ 19,80 (meia) - Mezanino, à venda no site da Sympla. 
  • Ponto de venda físico: Bilheteria do Teatro Universitário, de terça a sexta, das 14h às 19h.
  • Gênero: Comédia Stand-Up. Classificação Indicativa: 18 anos. Duração: 70 minutos. Capacidade: 615 lugares
  • Acessibilidade: Teatro acessível para cadeirantes, e pessoas com mobilidade reduzida. Intérprete de libras em todas as sessões!

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