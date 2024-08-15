Raul Seixas é homenageado em exposição coletiva no ES

Oito artistas visuais vão expor na mostra ‘Viva Raul”, no Espaço Thelema Crédito: Divulgação

No dia 21 de agosto, completam-se 35 anos desde que o Brasil perdeu Raul Seixas, um dos maiores ícones da música nacional. Para marcar essa data, será inaugurada a exposição "Viva Raul" no Espaço Thelema, no Centro de Vitória. O evento, organizado pelo Coletivo Kavernistas, promete levar os visitantes a uma jornada imersiva pelo universo raulseixista, celebrando a irreverência e a criatividade que marcaram a carreira do artista.

oito artistas visuais capixabas que foram convidados a revisitar o legado de Raul Seixas por meio de diferentes linguagens artísticas, incluindo A mostra reúnecapixabas que foram convidados a revisitar o legado de Raul Seixas por meio de diferentes linguagens artísticas, incluindo pintura , desenho, fotografia e colagem. Os artistas participantes são ChamaAmanda, Luara Monteiro, Fernando Francez, Bela Bimbatto, Camila Camz, Negana, Filipe Borba e Voodoo. Cada um deles trará sua interpretação única do universo do músico, explorando aspectos místicos, filosóficos e provocativos de sua obra.

Segundo David Rocha, um dos idealizadores do projeto, o "Viva Raul" nasceu do desejo de explorar as muitas facetas de Raul Seixas, indo além de sua música para abordar também suas influências místicas, políticas e filosóficas. "O Coletivo Kavernistas e o Espaço Thelema já promoviam eventos musicais e saraus em homenagem ao cantor, mas queríamos explorar outras referências do artista. A ideia da exposição surgiu ao percebermos que ainda não havíamos experimentado a linguagem das artes visuais", explica David. Ele destaca que o projeto se concretizou com o apoio do edital da Lei Paulo Gustavo, que permitiu ao coletivo trazer formas e cores para essa nova edição.

Artistas Luara Monteiro e Filipe Borba vão expor no Espaço Thelema Crédito: Divulgação

A curadoria da exposição foi planejada para reunir artistas com uma forte conexão com a obra de Raul Seixas. "Todos os artistas convidados já participaram de eventos ou tributos em homenagem a Raul e acompanham as atividades do coletivo. Houve um interesse natural em trabalhar alguma passagem, ideia ou provocação de Raul, seja inspirada em uma música, uma ideia ou mesmo na figura sarcástica do músico-filósofo", revela David.

O processo criativo dos artistas envolveu uma imersão profunda no universo de Raul Seixas, resultando em obras que variam desde representações de músicas específicas até explorações de temas como a Sociedade Alternativa e a relação do artista com a filosofia de Thelema.

"Foi um desafio prazeroso para os artistas, que tiveram a liberdade de escolher a técnica e o tema que mais ressoava com eles. Raul teria gostado de ver isso"

Além das artes visuais, a exposição "Viva Raul" contará com uma trilha sonora especial apresentada pela banda Conchá, que preparou um repertório focado nos lados B e C da discografia de Raul Seixas, oferecendo uma experiência sonora única aos visitantes.

O evento promete atrair um público diversificado, desde fãs fervorosos de Raul Seixas até aqueles que estão curiosos para conhecer mais sobre o artista. David destaca a força do legado de Raul no Espírito Santo, com eventos como o Bloco Maluco Beleza e as performances da banda Brígida D’la Penha, que mantêm viva a memória do músico no estado. "A exposição busca reunir essas pessoas e oferecer uma porta de entrada ao universo raulseixista também para os curiosos e aqueles que conhecem Raul apenas pelas músicas mais populares", diz.

O projeto "Viva Raul", que já teve edições anteriores em 2020 e 2021 realizadas de forma online, demonstrou a relevância contínua do legado de Raul Seixas ao reunir biógrafos, pesquisadores e fãs de todo o Brasil. "O sucesso dessas edições nos motivou a pensar novas formas de diálogo e expressão para além da música. O objetivo é sempre explorar a rebeldia e as ideias do baiano que é, sem dúvida, o pai do rock nacional", conclui David.

A exposição "Viva Raul" estará aberta ao público de terça a sexta-feira, das 14h às 18h, e aos sábados, das 9h às 16h, no Espaço Thelema, localizado na Rua Graciano Neves, 90, Centro de Vitória. A entrada é gratuita.

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