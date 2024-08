Exposição de fotos mostra locais de Vitória para além do senso comum

Fotografia da exposição “Vitória, Cidade (in) Visível”. Crédito: Peter Morosini

Um olhar único sobre três regiões de Vitória. Essa é a proposta da exposição coletiva “Vitória, Cidade (in) Visível”, que inicia nesta sexta-feira (9), às 19h, na Mosaico Fotogaleria. Com uma visão diferenciada da capital, o público poderá contemplar 24 fotografias, sendo duas de cada fotógrafo, entre profissionais, amadores e artistas.

A mostra, que segue até o dia 24 deste mês, é fruto do workshop “A Cidade Invisível” ministrado pelos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi na Mosaico Fotogaleria no mês de julho. Os bairros do Centro de Vitória, Ilha das Caieiras e a comunidade de Jesus de Nazareth foram os locais visitados pelos 12 alunos.