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Cuidados

Gravidez piora a visão? Saiba se gestação afeta os olhos

É comum surgirem alterações oculares durante a gestação em razão das mudanças hormonais e no metabolismo que ocorrem no corpo da mulher neste período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2025 às 09:01

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 09:01

Mulher grávida
As alterações hormonais que ocorrem neste período também podem resultar em fotofobia Crédito: Shutterstock/ elenavol
Você já ouviu dizer que a gravidezgravidez pode causar, antecipar ou agravar problemas de visão? De acordo com a oftalmologista Mayra Leite, do H.Olhos, “é bastante comum surgirem alterações oculares durante a gestação em razão das mudanças hormonais e no metabolismo que ocorrem no corpo da mulher neste período”.
A médica explica que o aumento da produção de progesterona na gravidez, por exemplo, pode alterar a espessura e curvatura da córnea, tecido fino e transparente que fica na frente do globo ocular e nos permite enxergar com nitidez. "Isso pode causar visão distorcida ou alterações no grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Mas, na maioria das vezes, esses quadros regridem após o nascimento do bebê”.
As alterações hormonais que ocorrem neste período também podem resultar em fotofobia, condição em que a exposição à luz causa desconforto, ou ocasionar redução na produção de lágrimas, deixando os olhos secos e irritados. “É muito importante que nesses casos a gestante faça acompanhamento com um oftalmologista para receber orientações sobre o tratamento correto, que pode envolver o uso de colírios lubrificantes”, complementa Mayra Leite.
Outra condição que exige especial atenção é o diabetes gestacional, que pode causar danos aos vasos sanguíneos da retina, elevando o risco de retinopatia diabética. "A doença ocular geralmente tem ausência de sintomas na fase inicial e, com seu avanço, podem surgir sinais como visão embaçada, pontos flutuantes, dificuldade para enxergar à noite e perda de visão. Além disso, a gestação pode agravar ou acelerar a retinopatia diabética preexistente".
A médica recomenda que toda gestante faça um check-up ocular para monitorar possíveis alterações na visão e que retorne ao consultório em caso de sintomas como dor de cabeça, tontura, perda temporária de visão, embaçamento ou flashes, além de utilizar óculos com proteção UV para evitar a radiação ultravioleta. Já em caso de histórico de diabetes ou hipertensão, o acompanhamento com o oftalmologista deverá ser feito de forma rigorosa.

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