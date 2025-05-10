Gravidez piora a visão? Saiba se gestação afeta os olhos

As alterações hormonais que ocorrem neste período também podem resultar em fotofobia Crédito: Shutterstock/ elenavol

Você já ouviu dizer que a gravidez gravidez pode causar, antecipar ou agravar problemas de visão? De acordo com a oftalmologista Mayra Leite, do H.Olhos, “é bastante comum surgirem alterações oculares durante a gestação em razão das mudanças hormonais e no metabolismo que ocorrem no corpo da mulher neste período”.

A médica explica que o aumento da produção de progesterona na gravidez, por exemplo, pode alterar a espessura e curvatura da córnea, tecido fino e transparente que fica na frente do globo ocular e nos permite enxergar com nitidez. "Isso pode causar visão distorcida ou alterações no grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Mas, na maioria das vezes, esses quadros regridem após o nascimento do bebê”.

As alterações hormonais que ocorrem neste período também podem resultar em fotofobia, condição em que a exposição à luz causa desconforto, ou ocasionar redução na produção de lágrimas, deixando os olhos secos e irritados. “É muito importante que nesses casos a gestante faça acompanhamento com um oftalmologista para receber orientações sobre o tratamento correto, que pode envolver o uso de colírios lubrificantes”, complementa Mayra Leite.

Outra condição que exige especial atenção é o diabetes gestacional, que pode causar danos aos vasos sanguíneos da retina, elevando o risco de retinopatia diabética. "A doença ocular geralmente tem ausência de sintomas na fase inicial e, com seu avanço, podem surgir sinais como visão embaçada, pontos flutuantes, dificuldade para enxergar à noite e perda de visão. Além disso, a gestação pode agravar ou acelerar a retinopatia diabética preexistente".