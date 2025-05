Proteínas

Bebidas proteicas: conheça os benefícios e as melhores opções para a dieta

São suplementos líquidos que fornecem uma concentração de proteínas, um macronutriente essencial para diversas funções do organismo

Caroline explica que a absorção vai depender do tipo de proteína utilizada. "No mercado temos mais opções com o whey protein (proteína do soro do leite), que é considerada uma proteína de rápida absorção. Também temos opções com proteínas vegetais (ervilha, arroz, soja), que são digeridas de forma mais lenta em comparação ao whey, mas ainda assim oferecem uma boa absorção. E também temos alguns produtos novos em que é utilizada a proteína de colágeno. A velocidade de absorção vai variar da combinação com outros nutrientes presentes no produto".>