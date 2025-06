Massa muscular

Pode consumir whey protein com creatina? Nutricionistas esclarecem

Os suplementos possuem funções diferentes e podem ser aliados de quem busca um estilo de vida mais saudável

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 11 de junho de 2025 às 18:58

O uso combinado de whey e creatina pode potencializar os resultados Crédito: Shutterstock

Quem pratica atividades físicas de alta intensidade já deve ter ouvido falar em dois produtos 'queridinhos' do mundo fit: whey protein e creatina. Os suplementos possuem funções diferentes e podem ser aliados de quem busca um estilo de vida mais saudável. Mas é possível consumi-los juntos?>

Especialistas ouvidos por Se Cuida explicam que não somente é seguro, como o consumo combinado desses dois suplementos pode potencializar os resultados. "São suplementos diferentes, porém, vão auxiliar no ganho de massa muscular de quem os utilizar juntos", destaca o nutricionista esportivo Rafael Albergaria.>

Ele explica que a principal diferença entre os produtos está nas funções que cumprem no organismo. Enquanto o whey protein atua no desenvolvimento muscular, a creatina contribui para a melhora do desempenho. "A creatina é um suplemento que aumenta a capacidade de energia muscular, especialmente, durante exercícios de alta intensidade. Enquanto o whey é uma fonte de proteína que auxilia na recuperação e crescimento muscular", detalha.>

Ainda que a união seja segura e eficaz, a nutricionista Caroline Ribeiro destaca que não é necessário ou obrigatório aderir a essa estratégia. Pontos como altura e peso também são importantes para definir a dosagem ideal de cada um. "É uma combinação benéfica, dependendo do caso, mas isso precisa ser avaliado de forma individual", reforça.>

Atletas e adeptos da prática regular de exercícios, por exemplo, podem encontrar nesses produtos uma forma de atingir o consumo diário de proteínas e melhorar o desempenho esportivo. Quem busca um estilo de vida mais saudável ou emagrecimento, segundo a nutricionista, também pode acrescentar a dupla na rotina alimentar.>

"Mas é muito importante que esteja ajustado com a alimentação e com os treinos para que realmente se tenha o resultado esperado com a suplementação", reforça Caroline.>

Ela explica que o whey protein é um suplemento à base da proteína do soro do leite, que auxilia no ganho de massa muscular e melhora da performance e recuperação dos músculos. Seu consumo é indicado para quem busca aumentar a ingestão proteica, seja para emagrecer ou ganhar massa magra.>

"Ajuda na construção de músculo, na preservação de massa magra, ajuda também na saciedade e é uma suplementação muito prática e fácil de consumir durante o dia", explica.>

A creatina, por sua vez, é um composto natural produzido pelo próprio organismo. Presente também em alguns alimentos, como carnes e peixes, funciona como fonte de energia rápida para as células musculares. Pode ser consumida, inclusive, por idosos que desejam preservar a massa muscular.>

"Ela vai ajudar na melhorar a recuperação muscular, no desempenho em treinos mais intensos e, com isso, ajuda no ganho de massa muscular com o tempo. Também tem os benefícios cognitivos, na melhora do raciocínio", diz Caroline Ribeiro.>

Principais mitos

Apesar da suplementação ser uma boa alternativa, a nutricionista esportiva Hevilin Assis relembra que as proteínas necessárias para o bom funcionamento do corpo podem - e devem - ser adquiridas através de uma alimentação saudável. O whey protein pode ser utilizado como um reforço para quem não consegue atingir a meta diária, que varia de indivíduo para indivíduo.>

"O ideal é que o alimento seja sempre a primeira o e como segunda o suplemento. Mas, hoje, com a vida corrida de muitos, fica um pouco difícil de bater essa necessidade diária de proteína somente através da alimentação", disse. Ela diz que o whey protein pode ser benéfico para diversas pessoas, incluindo idosos, vegetarianos e pessoas com necessidades especiais de saúde.>

"Não é um produto mágico. A chave para alcançar os resultados desejados é combinar esses suplementos com uma alimentação balanceada, exercícios e a orientação de um nutricionista", diz.>

Hevilin Assis esclarece ainda que a creatina é segura para pessoas saudáveis e não causa problemas renais, segundo estudos. Estudos científicos mostram que o consumo adequado de whey não causa problemas renais em indivíduos saudáveis. "Muito pelo contrário, contribui para o ganho de massa muscular e longevidade. Em pessoas com problemas renais pré-existentes, porém, é importante consultar um profissional antes de iniciar a suplementação".>

