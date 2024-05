Whey protein prejudica o fígado? Nutricionistas esclarecem

Entre os seus principais benefícios estão o aumento da massa muscular, a diminuição da gordura corporal e a recuperação muscular após o exercício físico

O whey protein é uma fonte de proteína extraída do soro do leite. É rapidamente absorvido pelo corpo, fornecendo uma quantidade de aminoácidos essenciais necessários para reparo e crescimento muscular.

A nutricionista Juliana Tinelli explica que entre os seus principais benefícios estão o aumento da massa muscular, a diminuição da gordura corporal e a recuperação muscular após o exercício físico. "Além da facilidade no preparo, o controle do apetite e o auxílio no processo de emagrecimento", diz.

É preciso acompanhamento

A nutricionista Thamires Favato diz que é importante que haja sempre o acompanhamento para o consumo do suplemento. “Deve ser feito o ajuste da alimentação e do consumo proteico conforme a necessidade nutricional, para que não haja excesso. O exagero pode levar a sobrecarga renal e não será absorvido, sendo excretado pelo organismo”, pontuou.

Segundo a especialista, estudos apontam que são absorvidos, em média, até 30 gramas de proteína por refeição, sendo que uma dose do suplemento do soro do leite conta com até 25 gramas.