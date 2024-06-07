Massa muscular: 7 benefícios da creatina e como inseri-la na dieta

01

Aumento da capacidade anaeróbica

A creatina desempenha um papel muito importante na regeneração do ATP, a principal fonte de energia para esforços de alta intensidade e curta duração, melhorando o desempenho em atividades como levantamento de peso e permitindo treinos mais intensos, aumentando o volume total de trabalho. A suplementação com creatina pode aumentar a capacidade anaeróbica e ajudar na manutenção de treinos por períodos mais longos.

02

Melhora o ganho de massa muscular

Segundo Igor Rehbein, a creatina só funciona em exercícios de alta intensidade e pouca duração, sendo assim, ela ajuda a aumentar significativamente o ganho de massa muscular, pois é usada para regenerar o ATP (molécula que garante a liberação de energia para as células) necessário para fornecer energia imediata ao músculo.

03

Suporte cognitivo e neuroproteção

Ela pode melhorar a função cognitiva, especialmente em tarefas que exigem memória de curto prazo e raciocínio rápido. A suplementação com creatina influencia o aumento da capacidade de memória e a redução da fadiga mental, especialmente em períodos de privação de sono.

04

Melhora da saúde óssea

A creatina pode contribuir significativamente para a saúde óssea, um benefício menos conhecido, mas igualmente importante. Facilitando a absorção de cálcio e outros minerais essenciais, ela fortalece a estrutura óssea, algo crucial para todos, especialmente idosos e atletas. Com o envelhecimento, a densidade óssea tende a diminuir, aumentando o risco de fraturas e osteoporose. A suplementação com creatina ajuda a mitigar esses efeitos, promovendo uma melhor retenção de minerais nos ossos e estimulando a atividade dos osteoblastos, células responsáveis pela formação de novos ossos.

05

Apoio ao sistema imunológico

A creatina também mostra sua importância na modulação do sistema imunológico, ajudando a combater infecções e doenças. As células NK (natural killer) são um tipo de linfócito crucial na resposta imune inata, responsáveis por destruir células infectadas por vírus. A suplementação com creatina é capaz de aumentar a atividade dessas células, melhorando a capacidade do organismo de identificar e eliminar ameaças. Além disso, a substância promove a produção de anticorpos, fortalecendo ainda mais as defesas do corpo contra patógenos.

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Prevenção da sarcopenia

A creatina é utilizada para frear a perda muscular, ou sarcopenia, especialmente em idosos e pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “É fundamental pensarmos que a massa muscular está atrelada à qualidade de vida e à capacidade de exercermos as atividades cotidianas. Pensarmos no cuidado com os músculos é importante em todas as fases da vida”, destaca o especialista em nutrologia esportiva Cristovam Miguel Neto.

07

Aprimoramento da capacidade aeróbica