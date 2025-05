Edema

Pés inchados na gravidez: entenda as causas e como aliviar

Cerca de 70 a 80% das gestantes apresentam algum grau de inchaço ao longo da gravidez, especialmente no terceiro trimestre

Publicado em 8 de maio de 2025 às 09:00

O pé inchado está diretamente ligado ao aumento do volume de sangue e líquidos no organismo Crédito: Shutterstock/ Prostock-studio

Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por uma verdadeira transformação para acolher e nutrir o bebê. Entre as mudanças mais comuns está o inchaço nos pés e tornozelos, conhecido como edema. Segundo a ginecologista e obstetra Ana Carolina Bimbato, da Bluzz Saúde, essa condição é bastante comum. “Cerca de 70 a 80% das gestantes apresentam algum grau de inchaço ao longo da gravidez, especialmente no terceiro trimestre”. >

O motivo está diretamente ligado ao aumento do volume de sangue e líquidos no organismo. “Isso ajuda a nutrir o bebê e a placenta, mas também contribui para que o líquido se acumule, principalmente nos pés e tornozelos”, explica a médica. Outro fator importante é o crescimento do útero, que pode comprimir as veias da pelve, dificultando o retorno do sangue das pernas. “Além disso, alterações hormonais favorecem a retenção de líquidos”, completa.

>

Ana Carolina Bimbato explica os cuidados com os pés inchados na gravidez Crédito: Divulgação Ana Carolina Bimbato

O inchaço tende a aparecer mais no final do segundo trimestre e se intensifica no terceiro. É mais comum no fim do dia, especialmente em dias quentes ou após longos períodos em pé ou sentada Ana Carolina Bimbato Ginecologista

Na maioria das vezes, o edema não representa um risco grave. “Faz parte das mudanças naturais da gestação”, tranquiliza a médica. No entanto, ela alerta que é importante prestar atenção a sinais que podem indicar algo mais sério. >

“A gestante deve procurar avaliação médica se o inchaço vier acompanhado de dor de cabeça forte, alterações visuais, dor na parte superior do abdômen, inchaço súbito ou muito acentuado — principalmente no rosto e nas mãos —, aumento rápido de peso ou pressão alta”, afirma. Esses sintomas podem ser indícios de pré-eclâmpsia, condição que exige cuidado imediato.>

>

E dá para evitar?

A médica diz que não dá para evitar completamente, mas algumas medidas ajudam a reduzir a retenção de líquidos e melhorar a circulação. Entre essas medidas estão:>

Evitar ficar muito tempo na mesma posição;





Usar meias de compressão graduada;





Manter-se bem hidratada;





Reduzir o consumo de sal;





Adotar uma alimentação equilibrada. >

Para aliviar o inchaço, a médica também recomenda cuidados simples no dia a dia: “Elevar as pernas sempre que possível, deitar-se sobre o lado esquerdo, fazer caminhadas leves com orientação médica, massagens suaves nas pernas e pés e até banhos de água fria nos pés ao final do dia podem trazer bastante alívio”.>

A gestação é um período de descobertas e transformações — no corpo e na mente. Com atenção aos sinais e alguns cuidados diários, é possível atravessar essa fase com mais bem-estar, conforto e segurança.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta