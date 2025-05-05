Entenda o que é hérnia de disco, lesão que afastou Miguel Falabella dos palcos

Miguel Falabella foi submetido a uma cirurgia de hérnia de disco Crédito: Reprodução @Miguelfalabellareal

O ator Miguel Falabella revelou que, por conta de uma dor “bem brava” causada pela hérnia de disco, teve de se afastar do teatro por tempo indeterminado. "Galera, coisas da vida... Estou com uma hérnia de disco bem brava, estou com muita dor, não estou conseguindo andar direito", disse.

O ator e diretor publicou um vídeo gravado e compartilhado direto do hospital em que precisou ficar internado para fazer uma cirurgia. “Quero agradecer as milhares de mensagens de carinho, força e afeto, vocês realmente são especiais. Ontem já sabia que ia operar porque estava difícil, a dor era insuportável. O médico me falou que eu ia acordar sem dor e não acreditei, mas ele tinha razão. Estou sem dor, já acordei, fui ao banheiro, estou andando. Estou esperando alta para ir para casa e depois dou notícias. Agora é fisioterapia e vida que segue”, contou.

A hérnia de disco é um problema comum e estima-se que até 20% dos adultos terão em algum momento. “Imagine que sua coluna é formada por vários ossos empilhados, chamados vértebras. Entre esses ossos, existem ‘almofadinhas’ chamadas discos intervertebrais. Esses discos funcionam como amortecedores, permitindo movimento e absorvendo o impacto do dia a dia - como andar, correr ou até se curvar para pegar algo no chão. Agora, pense nesses discos como se fossem um sanduíche de gelatina: por fora, têm uma capa mais firme (o anel fibroso) e, por dentro, uma parte mais mole, como um gel (o núcleo pulposo). A hérnia de disco acontece quando essa parte interna escapa ou vaza por uma rachadura na parte externa do disco. Quando isso acontece, esse gel pode pressionar os nervos da coluna, o que causa dor, formigamento, fraqueza ou perda de sensibilidade. Essa dor pode ficar só nas costas ou até irradiar para os braços ou pernas, dependendo da região afetada”, explica o ortopedista Fernando Jorge.

O médico explica que entre as principais causas da hérnia de disco estão o envelhecimento natural, o sedentarismo e a má postura. “Com o envelhecimento, os discos perdem água e flexibilidade, ficando mais frágeis. Além disso, músculos fracos por sedentarismo ou má postura não sustentam a coluna adequadamente”, diz o médico.

Movimentos repetitivos ou esforço excessivo também podem causar a hérnia de disco, assim como carregar peso de forma errada e torcer o corpo com frequência Fernando Jorge - Ortopedista

Quedas, acidentes ou impactos na coluna também estão relacionados com o problema, além da genética e obesidade, quando fatores hereditários ou o excesso de peso sobrecarregam os discos. “O estilo de vida moderno, com pessoas que ficam muito tempo sentadas, em má postura no celular/computador, além da falta de exercícios, tudo isso pode enfraquecer a musculatura que protege a coluna”, diz o médico.

Quanto às limitações, o médico explica que a hérnia pode causar: dor intensa ao se movimentar, sentar ou ficar em pé por muito tempo; dificuldade para caminhar, levantar objetos ou praticar atividades físicas; formigamento ou dormência nos braços, mãos, pernas ou pés (dependendo da região da hérnia); e fraqueza muscular, afetando até mesmo tarefas simples, como segurar um copo. “Hoje o diagnóstico é mais preciso e temos exames como a ressonância magnética, que identifica hérnias que antes passavam despercebidas”, comenta.

O médico explica que a boa notícia é que a maioria das hérnias não precisa de cirurgia. “Existem tratamentos não cirúrgicos e cirúrgicos. A maioria das pessoas melhora sem cirurgia em algumas semanas. O tratamento não cirúrgico (90% dos casos) começa com repouso curto mais medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, mas pode precisar de fisioterapia com exercícios para fortalecer músculos e melhorar a postura e infiltrações na coluna (para reduzir inflamação).

A cirurgia é indicada em casos graves, se houver perda de força, dor incapacitante ou falta de melhora após 6 semanas. Técnicas modernas são minimamente invasivas”, completa . “A recuperação completa é possível, mas varia conforme a gravidade. Alguns podem ter dores ocasionais e precisam manter hábitos saudáveis. Além disso, a prevenção é essencial: exercícios regulares, controle de peso e evitar movimentos que sobrecarreguem a coluna reduzem o risco de nova hérnia”, diz o médico.