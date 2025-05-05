Existe um melhor horário para se exercitar? Entenda

Manhã: o corpo está mais descansado e com níveis hormonais elevados, favorecendo treinos de força e aeróbicos. Também pode aumentar a disposição ao longo do dia. Por outro lado, o desempenho pode ser prejudicado pelo jejum e pela temperatura corporal mais baixa.

Tarde: o corpo atinge um equilíbrio fisiológico ideal, com temperatura elevada e maior liberação de adrenalina. É uma boa opção para quem gosta de modalidades de curta duração e que envolvam esforços intensos, ou que necessitam de mais velocidade. No entanto, a queda de energia após o almoço pode afetar o rendimento, se a alimentação não for adequada.

Noite: o organismo ainda mantém boa resistência e coordenação, e os treinos podem ajudar a relaxar. Em alguns casos, até melhoram o sono. O ponto de atenção é para pessoas mais sensíveis: treinos intensos à noite podem dificultar o adormecer. Nesses casos, vale adotar medidas de higiene do sono, como evitar telas digitais, fazer refeições leves e utilizar técnicas de relaxamento antes de se deitar.

