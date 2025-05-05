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Relógio biológico

Existe um melhor horário para se exercitar? Entenda

Pesquisas com atletas, por exemplo, apontam que o desempenho físico pode ser melhor no fim da tarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2025 às 11:00

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 11:00

mulher jogando volêi de praia
A ciência mostra que o melhor momento para se exercitar depende de uma série de fatores Crédito: Shutterstock/ sportoakimirka
Acordar antes das cinco horas da manhã para encarar um treino intenso realmente traz mais resultados? Não é incomum ao acordar - e olhar a rede social - ver diversas pessoas já praticando a atividade física do dia.
Mas será que existe um horário ideal para treinar? A resposta não é tão simples, e a ciência mostra que o melhor momento para se exercitar depende de uma série de fatores, como o seu objetivo, o tipo de treino, o relógio biológico e o estilo de vida.
Pesquisas com atletas, por exemplo, apontam que o desempenho físico pode ser melhor no fim da tarde. Uma análise das Olimpíadas de 2004 a 2016 revelou que nadadores tendem a obter melhores resultados por volta das 17h, em sintonia com o ritmo circadiano — o relógio biológico que regula funções como sono, apetite e performance física ao longo do dia. Outros estudos indicam que esportes de resistência alcançam pico de desempenho entre as 16 horas e 20 horas.
Conforme explica a professora de Educação Física Bárbara Gomes, da da academia Razões do Corpo, em geral, os treinos noturnos favorecem maior ganho muscular, enquanto os matinais auxiliam na queima de gordura corporal.
“Mas isso depende do cronotipo, ou seja, a tendência natural de cada pessoa ser mais ativa pela manhã (madrugadores) ou à noite (notívagos). Respeitar esse ritmo biológico e alinhar os treinos a ele pode melhorar a performance e facilitar a adaptação”, afirma a profissional.
Ainda segundo a profissional, treinar sempre no mesmo horário ajuda o corpo a se ajustar. "Não é preciso mudar a rotina drasticamente — o mais importante é manter uma prática regular de exercícios", garante.
Não existe um horário universalmente melhor para treinar. O ideal é respeitar o próprio ritmo, adaptar os treinos à rotina e manter a constância.

Vantagens e desvantagens de cada horário

Manhã: o corpo está mais descansado e com níveis hormonais elevados, favorecendo treinos de força e aeróbicos. Também pode aumentar a disposição ao longo do dia. Por outro lado, o desempenho pode ser prejudicado pelo jejum e pela temperatura corporal mais baixa.

 Tarde: o corpo atinge um equilíbrio fisiológico ideal, com temperatura elevada e maior liberação de adrenalina. É uma boa opção para quem gosta de modalidades de curta duração e que envolvam esforços intensos, ou que necessitam de mais velocidade. No entanto, a queda de energia após o almoço pode afetar o rendimento, se a alimentação não for adequada.

 Noite: o organismo ainda mantém boa resistência e coordenação, e os treinos podem ajudar a relaxar. Em alguns casos, até melhoram o sono. O ponto de atenção é para pessoas mais sensíveis: treinos intensos à noite podem dificultar o adormecer. Nesses casos, vale adotar medidas de higiene do sono, como evitar telas digitais, fazer refeições leves e utilizar técnicas de relaxamento antes de se deitar.

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