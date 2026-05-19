Vinícius Júnior fala pela 1ª vez após fim de relacionamento com Virginia





"Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação".

Os dois estavam juntos desde outubro de 2025 e mantinham o romance de forma discreta, apesar da grande repercussão nas redes sociais. Ao anunciar o fim, Virginia destacou que segue aberta a novas experiências e reforçou que se dedicou ao relacionamento da mesma forma como encara outras áreas da vida: com intensidade e foco.