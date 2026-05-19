Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Famosos

Vinícius Júnior fala pela 1ª vez após fim de relacionamento com Virginia

Em uma publicação nas redes sociais, o atacante do Real Madrid compartilhou uma foto ao lado da influenciadora e deixou uma mensagem de despedida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 08:45

Vinícius Júnior fala pela 1ª vez após fim de relacionamento com Virginia. Reprodução Instagram @vinijr
O jogador Vinícius Júnior se manifestou pela primeira vez após o fim do namoro com Virginia Fonseca, anunciado na última sexta-feira (15). Em uma publicação nas redes sociais, o atacante do Real Madrid compartilhou uma foto ao lado da influenciadora e deixou uma mensagem de despedida, marcada por agradecimento e carinho após seis meses de relacionamento.
"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu o jogador, em tom afetuoso, ao comentar publicamente a separação pela primeira vez nesta segunda-feira (18), dia da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026.
Vinícius Júnior fala pela 1ª vez após fim de relacionamento com Virginia. Reprodução Instagram @vinijr
Virginia anunciou o término enquanto estava em Madri, onde passava alguns dias ao lado do então namorado. Em comunicado publicado nas redes, a infuenciadora afirmou que viveu a relação de forma intensa e sem reservas. "Me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu a influenciadora.
Virginia Fonseca anuncia término do namoro com Vini Jr. Reprodução Instagram @virginia
Os dois estavam juntos desde outubro de 2025 e mantinham o romance de forma discreta, apesar da grande repercussão nas redes sociais. Ao anunciar o fim, Virginia destacou que segue aberta a novas experiências e reforçou que se dedicou ao relacionamento da mesma forma como encara outras áreas da vida: com intensidade e foco. 

"Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação".

Veja Também 

Vini Jr. e Virginia. e Virginia

Virginia se declarou a Vini Jr. 15 horas antes de anunciar fim do romance

Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr

Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr

Ator capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor

Chay Suede diz que vai dar pausa em novelas após fazer 4 protagonistas em 7 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Vinicius Junior Virgínia Fonseca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trânsito intenso na subida da Terceira Ponte em direção a Vitória
Congestionamento intenso é registrado na subida da Terceira Ponte, sentido Vitória
Imagem de destaque
Lula aparece 7 pontos à frente de Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno, aponta pesquisa AtlasIntel
Acidente com moto: Vila velha tem 2ª morte em menos de uma semana na Lindenberg
Acidente com motos: Vila Velha tem 2ª morte em menos de uma semana na Lindenberg

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados