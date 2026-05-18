Chay Suede diz que vai dar pausa em novelas após fazer 4 protagonistas em 7 anos

Ator capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor Reprodução/Instagram

O ator Chay Suede afirmou que vai parar de fazer novelas após "Quem Ama Cuida", que estreia no horário nobre da TV Globo nesta segunda-feira (18).

Um dos rostos mais presentes na faixa das 21h, Chay conseguiu quatro protagonistas em apenas sete anos. A repetição dele nas novelas virou piada na internet, onde dizem que a Globo alterna seus mocinhos entre Chay, Cauã Reymond e Nicolas Prattes.

"Embora eu tenha amor por esse formato, a rotina é cansativa. Eu havia dito antes que faria um intervalinho das novelas, e consegui mais ou menos, mas a partir do ano que vem vou dar uma guinada em outros projetos", diz ele à Folha, sem detalhar os planos futuros. Chay tem contrato fixo com a Globo.

Além de se dedicar a formatos diferentes, o ator diz que quer ter mais tempo com a família. Chay é casado com a também atriz Laura Neiva, e pai de três crianças.

A atriz Laura Neiva e seu marido, o ator Chay Suede, esperam um terceiro filho Nicolas Calligaro/Divulgação

Em "Quem Ama Cuida", o ator interpreta Pedro, advogado que se encanta por Adriana, a mocinha de Leticia Colin, após ela e a família perderem a casa em uma enchente.