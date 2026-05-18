Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Chay Suede diz que vai dar pausa em novelas após fazer 4 protagonistas em 7 anos
Famosos

Chay Suede diz que vai dar pausa em novelas após fazer 4 protagonistas em 7 anos

Segundo o ator, após a novela ele dará prioridade a outros projetos e em passar mais tempo com a família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 11:59

Ator capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor
Ator capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor Reprodução/Instagram
O ator Chay Suede afirmou que vai parar de fazer novelas após "Quem Ama Cuida", que estreia no horário nobre da TV Globo nesta segunda-feira (18).
Um dos rostos mais presentes na faixa das 21h, Chay conseguiu quatro protagonistas em apenas sete anos. A repetição dele nas novelas virou piada na internet, onde dizem que a Globo alterna seus mocinhos entre Chay, Cauã Reymond e Nicolas Prattes.
"Embora eu tenha amor por esse formato, a rotina é cansativa. Eu havia dito antes que faria um intervalinho das novelas, e consegui mais ou menos, mas a partir do ano que vem vou dar uma guinada em outros projetos", diz ele à Folha, sem detalhar os planos futuros. Chay tem contrato fixo com a Globo.
Além de se dedicar a formatos diferentes, o ator diz que quer ter mais tempo com a família. Chay é casado com a também atriz Laura Neiva, e pai de três crianças.
A atriz Laura Neiva e seu marido, o ator Chay Suede, esperam um terceiro filho
A atriz Laura Neiva e seu marido, o ator Chay Suede, esperam um terceiro filho Nicolas Calligaro/Divulgação
Em "Quem Ama Cuida", o ator interpreta Pedro, advogado que se encanta por Adriana, a mocinha de Leticia Colin, após ela e a família perderem a casa em uma enchente.
Antes, Chay fez Mavi em "Mania de Você", de 2024, considerada uma das novelas de maior fracasso no horário nobre, o Ari de "Travessia" (2022), e Danilo em "Amor de Mãe", de 2019.

Veja Também 

Novela Quem Ama Cuida

Chay Suede relembra início de carreira nos palcos do ES

Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta

Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta

Luedji Luna e MC Tha farão show gratuito na Teia Nacional

Teia Nacional chega a Aracruz com shows gratuitos de Luedji Luna e MC Tha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chay Suede Novela TV Gazeta Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geovani Silva, ex-jogador do Vasco
Geovani Silva é homenageado por estrelas do futebol brasileiro
Imagem de destaque
Mãe é presa por deixar filha de 5 anos sozinha em casa em Linhares
Geovani Silva, no Bologna
Geovani Silva no futebol internacional: Ídolo do Vasco levou talento à Europa e ao México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados