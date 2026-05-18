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Foz do Iguaçu

Corpo de brasileiro que havia desaparecido no PR é encontrado em rio na Argentina

Antônio Rodrigues Júnior havia sido visto pela última vez a cerca de 175 quilômetros de distância, em Foz do Iguaçu (PR), uma semana antes

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 13:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2026 às 13:13
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Antônio ficou desaparecido por uma semana, até ser encontrado no sábado (16)
 Crédito: Reprodução/Facebook
O corpo do instrutor de autoescola Antônio Rodrigues Júnior, 46, foi encontrado na tarde de sábado (16) em Puerto Leoni, na Argentina, nas águas do rio Paraná. Ele havia sido visto pela última vez a cerca de 175 quilômetros de distância, em Foz do Iguaçu (PR), uma semana antes.
As informações foram confirmadas pela família de Júnior, que publicou um comunicado nas redes sociais. O corpo foi encontrado pela Marinha da Argentina. Os familiares ainda não conseguiram viajar a Puerto Leoni, mas o corpo foi reconhecido por foto pela aliança encontrada com o cadáver.
Júnior era dono de uma autoescola no município de Céu Azul, no interior do Paraná, onde morava com a família. No sábado anterior (9), ele havia viajado até Foz do Iguaçu com a esposa para fazer compras, inclusive de remédios, segundo informações do portal G1 e de veículos de comunicação locais.
Como estava sem documentos, ele teria resolvido esperar no carro enquanto a mulher cruzava a fronteira para fazer as compras em Ciudad Del Este, no Paraguai. Foi a última vez que eles se viram. Ela contou que, quando voltou, encontrou o carro trancado e nenhum sinal do marido.
Imagens de câmeras de vigilância mostram que Júnior saiu sozinho do veículo e caminhou pelas ruas do entorno, mas ainda não se sabe como ele acabou no rio Paraná. A esposa disse à imprensa que ele usava remédios para controlar ansiedade e poderia estar desorientado quando resolveu sair do carro e caminhar.
Na quinta-feira (14) o corpo dele já havia sido avistado por pescadores na região de Domingo Martínez de Irala, no Paraguai, a cerca de 60 quilômetros de Foz. Mas foi levado rio abaixo pela correnteza antes que equipes de resgate chegassem ao local.
"No momento, ainda não temos informações ou previsão sobre liberação corpo e o translado para o Brasil", diz nota publicada pela família no perfil oficial da autoescola no Instagram. "Agradecemos de coração todo o esforço, apoio e empenho de cada pessoa que nos ajudou desde o primeiro momento do desaparecimento."

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