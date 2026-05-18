Corpo de brasileiro que havia desaparecido no PR é encontrado em rio na Argentina

Antônio ficou desaparecido por uma semana, até ser encontrado no sábado (16)

Crédito: Reprodução/Facebook

O corpo do instrutor de autoescola Antônio Rodrigues Júnior, 46, foi encontrado na tarde de sábado (16) em Puerto Leoni, na Argentina, nas águas do rio Paraná. Ele havia sido visto pela última vez a cerca de 175 quilômetros de distância, em Foz do Iguaçu (PR), uma semana antes.

As informações foram confirmadas pela família de Júnior, que publicou um comunicado nas redes sociais. O corpo foi encontrado pela Marinha da Argentina. Os familiares ainda não conseguiram viajar a Puerto Leoni, mas o corpo foi reconhecido por foto pela aliança encontrada com o cadáver.

Júnior era dono de uma autoescola no município de Céu Azul, no interior do Paraná, onde morava com a família. No sábado anterior (9), ele havia viajado até Foz do Iguaçu com a esposa para fazer compras, inclusive de remédios, segundo informações do portal G1 e de veículos de comunicação locais.

Como estava sem documentos, ele teria resolvido esperar no carro enquanto a mulher cruzava a fronteira para fazer as compras em Ciudad Del Este, no Paraguai. Foi a última vez que eles se viram. Ela contou que, quando voltou, encontrou o carro trancado e nenhum sinal do marido.

Imagens de câmeras de vigilância mostram que Júnior saiu sozinho do veículo e caminhou pelas ruas do entorno, mas ainda não se sabe como ele acabou no rio Paraná. A esposa disse à imprensa que ele usava remédios para controlar ansiedade e poderia estar desorientado quando resolveu sair do carro e caminhar.

Na quinta-feira (14) o corpo dele já havia sido avistado por pescadores na região de Domingo Martínez de Irala, no Paraguai, a cerca de 60 quilômetros de Foz. Mas foi levado rio abaixo pela correnteza antes que equipes de resgate chegassem ao local.