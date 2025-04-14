Gravidez: entenda o que são e quando começam as contrações de treinamento

Elas podem ser descritas como uma sensação de aperto ou endurecimento do útero Crédito: Shutterstock/ elenavolf

A partir do segundo semestre de gestação, toda mulher costuma sentir um desconforto na barriga. As chamadas contrações de treinamento começam por volta da 20° semana de gravidez e, aos poucos, sofrem um aumento de intensidade e regularidade. Elas podem ser descritas como uma sensação de aperto ou endurecimento do útero, que pode durar de 30 segundos a dois minutos.

De acordo com o ginecologista Thiago Martinelli, do São Bernardo Apart Hospital, as contrações de treinamento são uma parte normal do processo de gravidez e funcionam como uma preparação do corpo para o trabalho de parto.

“Todas as gestantes podem apresentar contrações de treinamento, embora a percepção delas varie, algumas sentem mais que as outras. Essas contrações são fisiológicas do período da gravidez, sinal de que o útero está se preparando para o trabalho de parto, mas não significam que o parto está iminente. Elas fazem parte do processo natural de adaptação do corpo para o nascimento”, explica.

À medida que a gravidez avança, especialmente no terceiro trimestre, essas contrações podem se tornar mais frequentes. Elas não seguem um padrão consistente e podem ocorrer em intervalos variados. São irregulares em termos de duração e intensidade, e embora possam causar desconforto, geralmente não são dolorosas.

“A sensação de endurecimento geralmente é percebida na parte inferior do abdome. Geralmente são indolores ou levemente desconfortáveis, não costumam causar dor significativa ou cólicas. Já as contrações de trabalho de parto aumentam em intensidade com o tempo e não cessam com mudanças de posição ou atividade. As contrações de trabalho de parto são geralmente mais dolorosas e com dor tipo cólica que inicia na região lombar bilateralmente e irradia para o pé da barriga”, esclarece Martinelli.

Dá para aliviar o desconforto?

Embora as contrações de treinamento sejam normais, elas podem causar desconforto. Algumas atitudes simples podem ajudar a aliviar o incômodo: