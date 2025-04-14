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Gestação

Gravidez: entenda o que são e quando começam as contrações de treinamento

As contrações de treinamento são uma parte normal do processo de gravidez e funcionam como uma preparação do corpo para o trabalho de parto

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2025 às 10:56
Mulher grávida
Elas podem ser descritas como uma sensação de aperto ou endurecimento do útero Crédito: Shutterstock/ elenavolf
A partir do segundo semestre de gestação, toda mulher costuma sentir um desconforto na barriga. As chamadas contrações de treinamento começam por volta da 20° semana de gravidez e, aos poucos, sofrem um aumento de intensidade e regularidade. Elas podem ser descritas como uma sensação de aperto ou endurecimento do útero, que pode durar de 30 segundos a dois minutos.
De acordo com o ginecologista Thiago Martinelli, do São Bernardo Apart Hospital, as contrações de treinamento são uma parte normal do processo de gravidez e funcionam como uma preparação do corpo para o trabalho de parto.
“Todas as gestantes podem apresentar contrações de treinamento, embora a percepção delas varie, algumas sentem mais que as outras. Essas contrações são fisiológicas do período da gravidez, sinal de que o útero está se preparando para o trabalho de parto, mas não significam que o parto está iminente. Elas fazem parte do processo natural de adaptação do corpo para o nascimento”, explica. 
À medida que a gravidez avança, especialmente no terceiro trimestre, essas contrações podem se tornar mais frequentes. Elas não seguem um padrão consistente e podem ocorrer em intervalos variados. São irregulares em termos de duração e intensidade, e embora possam causar desconforto, geralmente não são dolorosas.
“A sensação de endurecimento geralmente é percebida na parte inferior do abdome. Geralmente são indolores ou levemente desconfortáveis, não costumam causar dor significativa ou cólicas. Já as contrações de trabalho de parto aumentam em intensidade com o tempo e não cessam com mudanças de posição ou atividade. As contrações de trabalho de parto são geralmente mais dolorosas e com dor tipo cólica que inicia na região lombar bilateralmente e irradia para o pé da barriga”, esclarece Martinelli.

Dá para aliviar o desconforto?

Embora as contrações de treinamento sejam normais, elas podem causar desconforto. Algumas atitudes simples podem ajudar a aliviar o incômodo:
  • Hidratação: a desidratação pode aumentar a frequência e intensidade das contrações de treinamento. Beber bastante água pode ajudar a diminuir o desconforto. Evitar segurar a urina por muito tempo, realizar micção frequente pode ajudar também.

  • Troca de posição: mudar de posição pode ajudar a aliviar a sensação de aperto causada pelas contrações. Levantar-se, sentar-se ou deitar-se em uma posição diferente pode fazer uma diferença significativa.

  • Relaxamento: praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda, meditação e exercícios leves, pode ajudar a diminuir o desconforto das contrações. Fazer repouso, caso as contrações aconteçam em grande número durante a realização de alguma atividade.

  • Banho Morno: tomar um banho morno pode ser uma maneira eficaz de relaxar os músculos uterinos e reduzir a intensidade das contrações de treinamento

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