Grávida pode tomar vacina da gripe? Médica explica

A vacina pode ser administrada em qualquer idade gestacional e até 45 dias após o parto Crédito: Shutterstock/ Prostock-studio

O momento da gravidez é geralmente um período que gera muitas dúvidas e preocupações para as gestantes. E uma questão que, por vezes, é constante nos consultórios dos ginecologistas obstetras é em relação as vacinas. Será que as grávidas podem tomar todos os tipos de vacina, em especial a vacina contra a gripe?

vacinação é considerada a melhor estratégia para prevenção contra a , reduzindo o agravamento da doença, internações e o número de óbitos. “A vacina contra a gripe é segura para ser administrada em gestantes e puérperas, apresentando poucos efeitos colaterais, como uma leve dor no braço e febre baixa, que desaparecem em um ou dois dias”, explicou. A ginecologista obstetra Brunelle Batista Fraga Mendes, da Rede Meridional, afirma que a influenza , reduzindo o agravamento da doença, internações e o número de óbitos. “A vacina contra a gripe é segura para ser administrada em gestantes e puérperas, apresentando poucos efeitos colaterais, como uma leve dor no braço e febre baixa, que desaparecem em um ou dois dias”, explicou.

Brunelle reforça que esse público (mulheres gestantes e puérperas) é considerado grupo de risco, isto é, tende a ter mais chance de evoluir com formas graves da doença e complicações causadas pela influenza. "Além disso, todo sintoma gripal é uma suspeita de coronavírus, gerando ansiedade para a gestante. Por isso a importância da vacinação nessa fase".

Segundo o Ministério da Saúde a vacina pode ser administrada em qualquer idade gestacional e até 45 dias após o parto, sendo suficiente para ser realizada a vacinação, as informações sobre a gestação ou um documento que comprove o puerpério.

A médica explica que a vacina contém vírus inativos que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos. Esses anticorpos gerados atravessam a placenta e são passados para o bebê, conferindo imunidade nos primeiros meses de vida.

Brunelle Batista Fraga explica a importância das grávidas tomarem a vacina Crédito: Divulgação Brunelle Batista Fraga

"A vacina age em dose dupla, protegendo tanto a mãe quanto o filho" Brunelle Batista Fraga Mendes - Ginecologista obstetra

O alerta é para casos de gestantes e puérperas com doenças febris agudas e ou casos confirmados de covid. Nessas situações, deve-se adiar a vacinação até melhora do quadro.

Além da vacina contra a gripe, outras vacinas são recomendadas para as gestantes. A DT – contra difteria, tétano e hepatite B, devem ser aplicadas de acordo com o cartão de vacina; a DTPA – contra difteria, tétano e coqueluche (a partir de 20 semanas); a vacina contra a covid (em qualquer idade gestacional) e a VSR – contra a bronquiolite (entre 24 e 36 semanas).