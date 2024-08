Exposição de pinturas do paulistano Maurício Adinolfi chega em Vitória

O artista paulistano Maurício Adinolfi chega em terras capixabas este mês com a exposição Axiomas, na OÁ Galeria, em Vitória, reunindo séries de pinturas iniciadas em 2019 que destacam o tecido aparente como parte do processo criativo. A abertura da exposição será dia 13 de agosto e a visitação vai até 20 de setembro.



As obras de Adinolfi reforçam a concepção estrutural por meio da aplicação de tinta e organização dos traços – linhas, pontos e espaços. A fatura, essencial nestes trabalhos, representa tanto um desafio pessoal quanto um caráter pictórico, explorando o tempo, a inversão do espaço e a desconstrução dos planos.