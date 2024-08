CPM 22 e Detonautas garantem o rock neste sábado (10), em Vitória

Banda CPM 22 se apresenta em Vitória. Crédito: Divulgação

As bandas CPM 22 e Detonautas, ícones do rock brasileiro, prometem uma noite épica em Vitória, neste sábado (10), na Arena Dom Bosco. Para ficar ainda melhor, a programação conta com shows de Beatlocks, com tributo a Charlie Brown Jr, e a banda capixaba Lordose pra Leão.



O público poderá curtir ao som de grandes sucessos do início dos anos 2000, como “Um minuto para o fim do mundo”, “Tarde de outubro”, “Olhos certos” e “Quando o sol se for”. Os ingressos custam entre R$ 90 (2º lote, meia, pista) e R$ 280 (2º lote, inteira, frontstage), disponíveis no site Zig Tickets.

Entre os destaques da noite está a banda capixaba Lordose pra Leão - que acaba de lançar seu sexto álbum. Intitulado "Lordose Canta Letaif: Novos Meios de Usurpar", o grupo de punk do Espírito Santo imprime suas principais características nas 10 faixas do disco: violão, ousadia, rock and roll e universidade. Uma receita que remete - principalmente - aos anos 1980 e 1990.

Com produção musical assinada por Fábio Mozine (Mukeka di Rato e Os Pedrero), o disco traz como ponto central a amizade e a parceria musical de mais de 30 anos. Agora, Lordose e Letaif celebram esse encontro de forma completa. Um universo que contava também com letristas marcantes na construção sonora dessa geração, como Renato Liberato, poeta, por exemplo, de “Os Ratos São Humanos”.

“Tudo aconteceu no curso de comunicação da Ufes. A gente se juntava para beber vinho e outras coisas, o violão passava na roda e dali foram surgindo as bandas. Nesses momentos, nós ficamos fãs das composições do Letaif. O Lordose chegou a gravar duas dele em nossa discografia, ‘Somos Nada Que Interessa’ e ‘Profecia’. Mas faltava esse grande encontro”, conta Sérgio Nascimento, o Serjão, um dos vocalistas do Lordose.

Banda Lordose pra Leão. Crédito: Paula Portela

As músicas e letras - algumas compostas há bastante tempo e outras mais novas - são absolutamente atuais. O single "Os Ratos São Humanos”, divulgado no quadro “Tocou, Pocou”, representa aqueles que “sugam sangue para viver”. “Cada frase que eu lia do poema do Renato eu já cantarolava. A divisão das palavras me dá o destino da melodia e essa canção é direta, simples e profunda”, conta Letaif.

Entre as diversas turnês e a discografia com cinco álbuns, um momento marcante do Lordose na história foi uma parceria com Zé Ramalho. A banda capixaba lançou uma versão rock de “Frevo Mulher”. Animado com o resultado, Zé Ramalho retribuiu: gravou “Ananias E O Cavalo”, um dos grandes clássicos do Lordose.

SERVIÇO

O que: Rock in Vix

Rock in Vix Atrações: CPM 22, Detonautas, Beatlocks e Lordose pra Leão

CPM 22, Detonautas, Beatlocks e Lordose pra Leão Onde: Arena Dom Bosco - Rua Dom Bosco - Forte São João, Vitória

Arena Dom Bosco - Rua Dom Bosco - Forte São João, Vitória Quando: 10 de agosto (sábado)

10 de agosto (sábado) Horário: 19h

19h Ingressos: entre R$ 90 (2º lote, meia, pista) e R$ 280 (2º lote, inteira, frontstage)

entre R$ 90 (2º lote, meia, pista) e R$ 280 (2º lote, inteira, frontstage) Pontos de venda: Zig Tickets

