Banda de forró do Espírito Santo embarca para turnê na Europa

Forró na Europa? Isso mesmo. E mais, forró de banda capixaba! O grupo Forrofiá, da Serra, já está de malas prontas para uma turnê internacional. Formada por Tomás (voz e cavaco), Timba (sanfona), Léo Cabelinho (triângulo) e Joabe (zabumba), a banda fará 24 shows no velho mundo. O grupo embarca nesta terça-feira (6) para Madrid, na Espanha, e retorna no dia 07 de outubro, após finalizar a turnê na Irlanda. A agenda da banda tem um roteiro que passa em diversos países. Alemanha, Suíça, Itália, Portugal, França, Noruega, Inglaterra, Espanha, Irlanda e Bélgica receberão a energia dos meninos da Serra.

Formado no final de 2018, o grupo está em ascensão no circuito nacional, somando experiências em várias casas de shows e festivais de forró de todo Brasil, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Florianópolis e Bahia. Além disso, já participaram do Festival Nacional de Itaúnas-ES (FENFIT 2019), sendo classificados para a final. Em 2023, foram indicados ao 2º Prêmio de Melhor Banda Capixaba.